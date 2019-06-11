“Saygısızlığın lüzumu yok”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarına yine tartışmalarla başladı. Haziran ayı ilk toplantısını gerçekleştiren İl Genel Meclisi’nde gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Meclis Üyesi CHP’li Erhan Beykoz söz aldı. Konuşmasına öncelikle İl Genel Meclisi üyelerinin Ramazan Bayramını kutlayarak başlayan Beykoz, İGM Başkanı Yaşar Yüceer’in toplantı öncesinde söz hakkı vermeyeceğini söylediğini belirterek tepki gösterdi. İGM Üyesi Beykoz konuşmasında, “Bolulu arkadaşlarımızın sorunlarını, dertlerini, kederlerini, heyecanlarını, yaşam sevinçlerini paylaşmak üzere buradayım. Bu anlamda sıklıkla beni belediye meclisi ile karşılaştırmaya çalışıyorlar, farkındayım. Bununla ilgili ben 5302 sayılı kanunun her şeyini okudum. Eğer ben buraya çıkıp da bir gün dersem ki ‘ya arkadaşlar Erhan Beykoz’un böyle bir sorunu var niye çözmüyorsunuz’ o zaman burada olan arkadaşlarım bana karşı çıksın” dedi.

Konuşmasının devamında geçtiğimiz ay ki toplantıda yaptığı açıklamaları dile getiren Beykoz, Karaçayır’da yapımına başlanan ve daha sonra inşaatı durdurulan yüzme havuzu konusuna tekrar değindi. Konuşmasında bayram tatili dolayısıyla 6 milyon yerli turistin Türkiye’nin içinden geçtiğini ifade eden Erhan Beykoz, “Bayram dolayısıyla bu meclisin valinin milletvekillerinin beş altı aydır Tokadi Hayrettin Türbesinin önünde yaklaşık 20 metrelik yol çöktü. Altı aydır burayı yaptıramadık. Allah’a şükürler olsun ki bana gelen bilgilere göre herhangi bir kaza olmamış. Bir yıldan fazladır, Mengen yolunda heyelan oldu. Mengenli arkadaşlarımızın bu konuda yaptığı çalışmalar, verdiği önergeler oldu. Biz buradaki heyelanı kaldıramadık. Bu ayıp hepimizin, Bu ayıp bizim ayıbımız” diye konuştu.

AKMAN, SORUNLARA KULAK TIKADI

Beykoz’un ilimiz Bolu’nun sorunlarıyla alakalı sözlerine AK Partili üye İsmail Akman kulak tıkayarak, “Niye bizim ayıbımız olsun? Burası özel idaresi, sen köy yolları ile alakalı konuşsan anlarım, ama sen milletvekili misin bizim çalışma alanımızdaki değil ki. Milletvekili olursan mecliste konuşacaksın bunları. Ben dinlemek zorunda değilim seni burada. Özel idare ile alakalı konuş sabaha kadar dinlerim” diye karşılık verdi.

KAPI ORADA!

Akman’ın çıkışına Beykoz ise, “Sen üzerine alınmayabilirsin, sen kendini bu konunun dışında tutabilirsin. Provoke etme. Dinlemek zorunda değilsen kapı orada” diyerek sert tepki gösterdi. Beykoz’un sözlerinin ardından mecliste soğuk rüzgarlar eserken İGM Başkanı Yüceer de tartışmaya dahil oldu. Yüceer daha önceki toplantıda olduğu gibi Beykoz’un aktardığı sorunların meclisin görev, yetki ve sorumluluğunun dışında olduğunu belirterek Beykoz’u siyaset yapmakla suçladı.

TUTTURDU “YETKİMİZ YOK” DİYE

Mecliste tartışma devam ederken Beykoz, bu kez Dörtdivan’da kurulan sağlık ocağının statü sorununa değindi. Ancak Beykoz’un Bolu’nun sorunlarını aktarmasına kulak tıkayan Yüceer topu yine taça attı. Yüceer, Beykoz’un konuşmalarına sürekli “Meclisin böyle bir yetkisi yok” diyerek karşılık vermekle yetindi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine bazı üyeler Yüceer’den izin alarak dışarı çıkmaya başladı. Beykoz, gündem dışı konuştuğunun altını çizerek dinlemek istemeyenlerin dışarı çıkabileceğini söyledi.

CHP’Lİ ÜYELERİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Tartışmaların iyice alevlendiği sırada konuşan CHP’li meclis üyesi Alaattin Karadoğan, “Bilgiyi paylaşmak kadar güzel bir şey varken neden birbirimize bu kadar gergin bir ortam yaratıyoruz? Ben anlamıyorum ki” dedi.

Karadoğan’ın ortamı yatıştırmak için sarfettiği sözleri anlayamayan AK Partili İsmail Akman bu kez de CHP’li üyelerin üstüne yürümeye kalktı. Akman, herkesin ortasında Karadoğan’a yönelerek, “Ya arkadaşım sen ne diyorsun? Sen hasta mısın?” diye bağırdı.

“SEN KİMSEYE HADDİNİ BİLDİREMEZSİN”

Bunun üzerine araya giren meclis üyeleri Akman’ı dışarı çıkarırken Erhan Beykoz Akman’a sert tepki gösterdi. Beykoz, üstlerine yürümeye çalışan Akman’a, “Sen kimseye haddini bildiremezsin, saygısızlık yapma. Saygısızlığın lüzumu yok. Ağzından çıkanı kulağın duysun” diye çıkıştı. Gerginliğin artmasının ardından AK Partili bazı meclis üyeleri Beykoz’u ve beraberindekileri sakinleştirmeye çalıştılar.