Sayı toplamda 90’a çıkarılacak

HABER:Aysun Beykoz

2019 Bekçi alımı başvuruları başladı. Hangi ilde ne kadar bekçi alınacağı belli oldu. Bekçi alımı başvuru ekranı 18 Mart 2019 Pazartesi günü yani bugün pa.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Başvurular e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapılacak. Bekçi alımı başvuruları öncesi şartlar da belli oldu. İşte detaylar...

Bekçi alımı için adaylar, müracaatlarını Polis Akademisi internet sitesi (Pa.edu.tr) aracılığıyla yayımlanacak ekran üzerinden gerçekleştirecek. EGM yaptığı duyuru ile bekçi alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve bekçilik başvuru şartlarını açıkladı. Bekçilik alımı için şartları karşılayan adaylar 18 Mart – 01 Nisan arasında başvurularını gerçekleştirilebilecek. Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında //www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Bolu’da yeni alınacak 30 gece bekçisi ile birlikte toplam sayı 90’a çıkmış olacak.

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.