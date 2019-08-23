Sayıları azaldı

Haber: C. Kutay AYKAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, oturma izni aldıkları illerde yaşamak yerine başka illere giden özellikle Suriyeli vatandaşların kesinlikle ikamet ettikleri illere geri gönderileceği konusunda yaptığı açıklama sonrası ilimizde bulunan birçok yabancı uyruklu vatandaşların ya oturma izni aldıkları illere ya da ülkelerine geri dönmeye başladıkları gözlemlendi.

2018 yılında ilimizde başta Irak, Suriye olmak üzere Afganistan, İran, Kırgızistan, Moğolistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Suidi Arabistan uyruklu 5 bin 851 kişi yaşıyordu. TÜİK verilerine göre bu rakam 2019 yılında 4 bin 924 düşerken, 927 yabancı uyruklu kişinin ilimizden ayrıldığı belirlendi.