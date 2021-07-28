Sayın;” açıklamalarını şiddetle kınıyoruz”

Haber: Yasin Bilgi

Göçmenlerin su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı haberleriyle gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın mülteciler ve Tanju Özcan’ın tutumu hakkında basın açıklaması yaptı.Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Kıymetli Bolulular son günlerde Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mülteciler hakkında yaptığı açıklamalar kamuoyunda büyük bir infiale sebep olmuştur. Her şeyden önce mültecilik büyük bir insanlık dramıdır. Hiçbir insan durduk yere vatanını ve malını mülkünü terk ederek zor şartlar altında başka bir ülkeye sığınmak için yola çıkmaz. Hiçbir insan 2500 km gibi bir mesafeyi kat etmeyi göze alarak bilinmeyene doğru bir yol almaz.

FATURA MAZLUMLARA KESİLEMEZ

Sorgulanması gereken Afganların niçin vatanlarını terk etmek zorunda olduklarıdır. Vicdan sahibi hiçbir insan emperyalizmin bölgemizde açtığı savaşların faturasını mazlum ve mağdur insanlardan çıkarmaya çalışmaz. Asıl sorgulanması gereken bizi yönetenlerin Ortadoğu’da meydana gelen bunca yıkım ve felakete nasıl seyirci kaldığı, hatta nasıl destek olduğudur!

İNSAN İNSANDIR

Biz tarih boyunca her ırk, dil ve dinden olan insanlara kucak açmış şerefli bir milletin evlatlarıyız. Bu vesile ile bize sığınan insan ister Suriyeli ister Afgan olsun, isterse Hırvat ya da İspanyol olsun değişmez; İnsan insandır!

Mültecilerin kontrollü bir şekilde ülkemize sığınmasına izin verilmeli ve kendi ülkelerindeki barışın sağlanarak en kısa sürede ülkelerine dönmeleri için gayret gösterilmelidir.

Türkiye’de yaşanan sosyal ve ekonomik problemlerin tek sorumlusu olarak mültecileri işaret etmek toplumda infiale sebep olabilecek çok yanlış bir tutumdur. Sayın Tanju Özcan’a empati yapmasını tavsiye ediyorum. Kendisi de bugün göç etmek zorunda kalan bir Afgan ya da Suriyeli olarak dünyaya gelebilirdi.

Tanju Özcan gündeme gelmek veya gündemde kalmak için kendi işini en iyi şekilde yapmaya odaklanmalıdır. Toplumun fay hatlarını kaşıyarak gündem oluşturmaya çalışmanın ülkemize hiçbir faydası yoktur. Kendisinin insan haklarıyla bağdaşmayan bu söylemlerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “