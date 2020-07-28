Sayın Çarıkçı Boluspor babanızdan kalmadı (!)

Şanlı Boluspor Olağanüstü kongreye gidiyor. Boluspor Başkan’ı Necip Çarıkçı’nın 3. Sezonun sonunda şampiyonluk sözüne karşılık sayenizde kötü geçen 2019-2020 sezonunda çok şükür ki lige son maçta tutunabildik (!) Oysaki düşen takımların zaten ikisi genç takımla mücadele ediyordu ve her ikisinde lige başlarken puanları silinmişti. (!)

Geçtiğimiz sezon yine yaşadığımız kongre sürecinde Başkan Sayın Çarıkçı’nın ayak oyunlarını hep birlikte izledik. Başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından gündeme gelen bütün adayların arkasından dolanarak kendisini tek aday yapmayı başardı. Sayın Çarıkçı 2019 yılı Haziran ayında gerçekleşen kongrede kulübün borcunu açıklayamazken, kendi alacakları karşılığında temlik koyarak özel bir bankadan (F…) 6 MİLYON TL krediyi %20 faiz ile kredi çektiği iddiası doğru mu? Tekrar Başkan olan Çarıkçı 2019-2020 sezonunda tam 28 tane transfer yaparak Boluspor’u bir nevi belirsizliğe sürüklemiştir. Kötü geçen sezonda yönetimdeki arkadaşlarına sözler vermişti, bundan sonra tek başına hareket etmeyeceğini belirten Sayın Çarıkçı yaptığı transferlerin hepsini Boluspor Futbol Şube sorumlusu Hakkı Öztabağ ile yaparak belki de halen net olarak söyleyemediği borç tablosunu hazırladılar. Futbol Şube sorumlusu dediysem aynı zaman da futbolculara dükkan, arsa ve daire pazarlayan Müteahhit Hakkı Ö.

Neyse konumuz Boluspor’a dönelim. Boluspor artık Çarıkçı’dan kurtuluyor. Kötü yönettikleri Boluspor’u bırakırken yaşananları, söylemeleri gözden geçirelim. Aldığım bilgilere göre alacakları karşılığında temlik koymayı ve faizli kredi çekmeyi alışkanlık haline getiren Sayın Çarıkçı, geçtiğimiz Cuma günü yine aynı özel bankadan (F…) 7 MİLYON TL krediyi 2 MİLYON TL faizli çekerek basın toplantısında futbolculara yaptığım dediği ödemeleri gerçekleştirdiği de bir başka iddia. Basın toplantısında dikkatimi çeken diğer bir konuda İş İnsanı Boluspor Eski 2. Başkan’ı Oktay Ercan ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardı. Sayın Çarıkçı her zaman olduğu gibi tornistan yaparak başarısızlığına kılıf arıyordu.

Bak Sayın Çarıkçı;

Oktay Ercan’ı tanımam, hayatımda hiç görmedim.

Sen Boluspor üzerinden yıllardır piar yaparken bugüne kadar Oktay Ercan Boluspor’a karşılıksız ne kadar para verdi, sen ne kadar para verdin çık ve açıkla. Oktay Ercan ismini gündeme siz getirirken, yine siz Başkan olmasın diye yaptığınız kulisleri hatırlıyor musunuz? Yıllardır Boluspor Başkanlığı yapıyorsunuz, mutlaka emeklerinizde var. Siz ve size bağlı olan şirketler çığ gibi büyümeye devam ederken Boluspor neden borç batağında (!) Bolu’ya gelen diğer takımlara baskı kurarak otelinizde kalmaya zorladınız mı? Hatta başka bir otele yerleşen takımı zorla otelden çıkarttırarak otelinize gelmesini başardınız mı? Boluspor’dan alacaklarınız için neden temlikler koyarak 3-5 MİLYON faizli kredi (!) çektiniz ? Boluspor’u alacaklarına karşılık FİFA’ya şikayet eden futbolcular Azabuike, Dimov, Sebahi gibi 5 futbolcunun alacakları ne kadar? Bu alacakları da borç listesine yazdınız mı? Ödenememesi durumunda Boluspor’un alacağı cezaları üstlenecek misiniz?

Aslında size söylenecek söz de sorulacak soru da çok. Şimdilik (!) size son sorum;

Boluspor’un yeni Başkan’ı 8 veya 15 Ağustosta belli olacak. Kimin Boluspor Başkan’ı olacağını zaman gösterecek ancak siz kirli ellerinizi Boluspor’dan çekebilecek misiniz?