Sayın Çarıkçı Takıma  Ne Oldu?

Boluspor fırtına gibi başladığı ligimizde, son haftalarda can çekişiyor. Yönetim istifa! diyen genç kardeşlerimizin ötesinde, takımda her işi yapan Başkan Çarıkçı ve Hakkı Öztabağ istifa! demek daha mı doğru olurdu? Durumu bildiğimden, ben de Başkan Çarıkçı’ya soruyorum, “Boluspor’a ne oldu”?

Ligin başında fırtına gibi esen, sonrasında havaya giren başkan ve genel kaptanın ayakları yere basmamaya başladı! Öylesine bir bencillik oldu ki, geçmiş yönetime, sizin kurduğunuz takımın 1/3 fiyatına daha iyisini kurarım demekten kaçınmadılar. Kimseyi tanımadan, ödemedikleri devlete olan borçlarından dolayı şehri ayağı kaldırmayı, kulis yapmayı ve hatta bakanlara kadar şikayeti düşünmeden yapabildiler.

Şampiyonluğa emin adımlarla giden Boluspor, bir anda hedeften uzaklaşırken, her şeyi bildiğini iddia eden başkan ve partneri yanlış yapmaya başladılar. Takımın içinden ellerini çekmeden, takımın içindeki huzursuzluklara çözüm bulmak yerine çıkmaza girmesine seyirci kaldılar. Soyunma odasında yaşanan tartışmalara seyirci kalanlar, yeni huzursuzlukların geleceğini göremediler. Bütün bunlar olurken; sessiz, işinden başka bir şeyle uğraşmayan, görevini yaparken gece gündüz takımın başında olan Sait Hocayı bunaltıp, sonrasında yollarını ayırdılar. Yetmedi ; devre arasında yapılan 2 yabancı transferin katkı vermek yerine takım oyununu bozduğunun farkına bile varamadılar. Günah keçisi aramaya başlarken, birden akıllarına Yusuf Emre geldi ve önce kadro dışı bırakıp sonra bir aylık izine gönderdiler! Üstüne Dıara’yı da imza atmadığı için ve hala anlamakta zorluk çektiğim Burak Asan’ı da alt yapıya göndererek bir başka çıkmaza imza attılar.

Kötü niyetten, iyi murada erilmez der atalarımız! Elazığ maçının Çarşamba günü Orhan Hocanın istifa edip, Boluspor’u izlemesi ve akabinde imza atması futbol etiğine hiç uymamıştı ama başkan ve partneri bu ayıba imza atmayı normal görmüşlerdi. Son maçlarda takımın başında çıkan Orhan Hocanın oyuncu değiştirmede, oyunu kenardan yönetmede hiçbir katkısı olmadığını görmemek için kör olmak gerekir! Yapılan yanlış oyuncu değişikliklerinde kimin parmağı varsa erkek gibi benim demesini bekliyorum. Asıl önemli olan, Cüneyt Karakuş gibi bedel dahi beklemeden, bir adı gel, diğer adı git olan Bolulu teknik adam varken, neden hoca alma gereği duyulduğunu da anlamış değilim! Boluspor’da borcun 15 milyondan fazla bir rakama ulaştığı dedikodularını duyuyoruz. Bu borcun öncelikle başkan ve Öztabağ’ın olduğunu kendilerinin de bilmesi gerekir. Çok az bir borçla aldıkları takımı bu hale getirenler bunun bedelini de ödemelidirler. Unutmadan sakın ola ki, Boluspor’u Anonim şirketi gibi bir hikayenin içine sürüklemeyi aklınızdan bile geçirmeyesiniz…

İki hafta üst üste aynı kadro ile çıkmayan teknik heyette tasarruf kullananlar, genç oyuncularımızın oynamasına neden destek olmazlar merak ediyorum. Çok yetenekli olan gençlerimizle pinpon topu gibi oynayıp, bir A takım, bir alt yapı derken, motivasyonlarını bozmaya da kimsenin hakkı olmadığını bilmelerini isterim. Çok kez uyararak, kaybederken kazanalım dememe rağmen, herkesin günü kurtarmanın peşinde olmasına artık şaşırmıyorum!

Yabancı diye alınan Fınk’in yerine alt yapıdaki Merthan 10 gömlek daha iyi oynar. Erkan, Tunahan A kadroya bir alın, aralıklarla oynayan Burak ve Mutlu’nun bedelsiz forma aşkıyla oynayacaklarına inancım tamdır. Hani alt yapıdan oyuncu çıkmıyor diyorsunuz ya, Kaleci Cengizhan ve Sabri’yi de sayarsak, 7 genç kardeşimle takımın yarısından fazlasını oluşturacak genç, yürekli, forma aşkıyla yanan futbol oynamaya hasret ve son nefesine kadar mücadele edecek askerlerimiz hazırlar.

Bence, Dıara yerinde sabit kalmalı. Ümit Kurt’la bu işin olmayacağının, Akebueze’nin kanatta serbest bırakılmasının, genç oyunculardan Erkan veya Tunahan’ın Vukadınovıc’ın alternatifi olduğunu, Fınk ‘in yerine de Merthan’ın ve mutlaka Burak’ın oynatılmasının geleceğimiz için hayırlı olacağını düşünüyorum. Elbette Mutlu’yu da hazır tutmalı ve artık oyunda görmeliyiz…

Gelelim Adanaspor karşılaşmasına; nedendir acaba? şansızlık peşimizi bir türlü bırakmıyor. Son iki haftada uzatmalarda yediğimiz gollerle 2 puanımız gitti. Altay karşılaşmasında daha iyi görünmemize karşılık, Adana maçında rakibin 3-4 net pozisyonu karşısında bizim net pozisyonumuz olmadı. Topla oynama oranına, saman alevi baskıya bakacak olursak, Boluspor çok üstün göründü. Sonuç, ligin en zayıf ekibine 3 puanı hediye ettik!

Hakkını yemeyelim ki, Kalede Gökhan olmasa maç sonucunu çok daha fazla farkla kaybederdik. Haliyle Boluspor’u bu hale getirenler, olmadık kadar az sayıda taraftarla oynamaya mahkum ederlerken, istifa seslerinin çocuk tribününden çıkmasını da ilk kez sağlamış oldular.

Çözüm mü, dün kimseyi dinlemeyenlerin bu gün birilerini dinleyeceklerini sanmıyorum.yine de korkulu rüya görmemek için, İstanbulspor maçını alıp, altımızdaki takımlarla puan farkını açmalıyız. Aksi halde ligin son haftalarına kadar korku filmi göreceğimiz oynadığımız oyunla ortadadır.

Umarım ve dilerim ki, futbolcu kardeşlerim giydikleri kıymetli Boluspor formasının hakkını verirler. Birileri de dedikodu yerine çözüm üreterek katkı sağlar. Başarı ve şansın Boluspor’dan olması en büyük isteğimdir…

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 14:32