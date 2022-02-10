Sayın; “Erdoğan’a bir iyilik yapın”



Haber: Ceylan Beykoz

AK Parti’ye oy veren, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı seven tüm vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize seslenmek istiyorum açıklamasında bulunan Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, şunları söyledi; “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir iyilik yapın. Ülkenin ekonomi, işsizlik, dış politika, eğitim, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere her alandaki savrulma ve kötü gidişatı günden güne artarak devam ediyor. Herkes biliyor ki, ne Nureddin Nebati ekonomiyi, ne Bekir Bozdağ adaleti, ne Bekir Pakdemirli tarımı ne de Mevlüt Çavuşoğlu dış politikayı düzeltebilir” dedi.

EKONOMİDEKİ YANGIN HER YERİ SARDI

Sayın, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü; Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan market fiyatlarına her şeyde yangın var. Memurundan işçisine, emeklisinden esnafına kadar her kesim geçim sıkıntısı yaşıyor. İnsanlar okula giden çocuklarına harçlık vermekte zorlanır hale geldi. Gençlerin durumu ise içler acısı. Son dönemde karşılaştığım nerede ise hiçbir gencin geleceğe dair ümidi yok. Hayal dahi kuramıyorlar!

SORUN SİSTEMDE

Bütün olumsuzlukların kaynağı denetlemeyen Başkanlık Sistemi ve halkın sorunlarını değil iktidarını korumayı önceleyen iktidar zihniyetidir. Vatandaşımız çoğu bakanın ismini dahi bilmemektedir. Bu gün Türkiye’de ne bir bakanın, ne bir milletvekilinin ne de bir belediye başkanının önemi kalmamıştır. Tüm kadroların akıbeti bir kişinin iki dudağı arasındadır.

Hal böyle olunca baştakinin gözüne girmek memleketin sıkıntıları dertlenmekten öne geçmiştir.

YAPTIĞI HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR ETME VAKTİ

Ülke bu şekilde yönetilmeye devam ederse önümüzdeki günlerin bu günden daha karanlık olacağı aşikardır. O yüzden tüm AK Parti gönüldaşlarına ve seçmenlerine düşen vazife Sayın Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar yaptığı hayırlı hizmetler için teşekkür edip, ilk seçimde vazifesini devretmesini sağlamaktır. Bu Sayın Erdoğan’ın kendi iyiliği için de olmazsa olmaz bir gerekliliktir. AK Parti iktidarının bir dönem daha bu şekilde devam

etmesi gelecek nesiller tarafından hayırlı hizmetlerle değil, tüm yönleriyle Türkiye’yi iflasa sürükleyen kadrolar olarak anılmasına sebep olacaktır.

SAADET PARTİSİ BU TOPLUMUN SİGORTASIDIR

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm vatandaşlarımızın huzur içinde

yaşayacağı müreffeh bir Türkiye’nin teminatı Saadet Partisidir. Ekonomiden eğitime, işsizlikten tarım ve hayvancılığa kadar tüm alanlarda en ciddi çözüm önerilerini sürekli geliştiren bir parti olarak Türkiye’mizin sıkıntılarını halkımızla beraber çözmek için iddialıyız. Son dönemde vatandaşımızın partimize gösterdiği teveccühten de memnunum. Yaklaşık yirmi yıllık

bir parti olarak son 1 yıl içinde Bolu genelindeki üye sayımızı %40’ın üzerinde artırmış bulunmaktayız. Önümüzdeki süreçte de partimize gerek bireysel gerekse toplu katılımları müşahede edeceğimizi müjdelemek isterim.