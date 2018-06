24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde Saadet Partisi Bolu 1.Sıra Milletvekili Adayı İsa Sayın, seçim çalışmaları ve Saadet Partisi olarak gerçekleştirecekleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Seçime az bir süre kaldığını, ülke geleceğine dair hayırlı netice çıkmasını temenni ettiklerini dile getiren Milletvekili Adayı İsa Sayın, “Toplumda büyük bir kutuplaşma var. Biz görüyoruz, diğer partiler de görüyor. İktidar kanadı kendisinden olmayanları çeşitli şeylerle itham ediyor. Hiçbir şekilde başkalarının görüşlerini, kendilerine yöneltilen eleştirileri dinlemiyor. Çünkü dinledikleri zaman cevap verme durumları olmuyor” dedi.

“HAMASET SİYASETİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ. BİZ BUNA KARŞIYIZ BİR KERE”

“16 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz, ülke çok kötü bir duruma gelmiş. Ülkeyi tepeden aşağıya doğru kutuplaştırmışsınız” diye açıklamalarına devam eden İsa Sayın iktidara şu sözlerle yüklendi: “Türk siyasi hayatında görmediğimiz şekilde hakaretlerle dolu bir dil benimsemişsiniz. Siyasetin seviyesini aşağı düşürmüşsünüz, ülke meselelerini bırakmış hamaset siyasetiyle devam etmişsiniz. Bugüne kadar kötü bir duruma gelmişiz. Ülke ekonomik olarak bitmiş, Türkiye’de deniz bitmiş, duvara toslamışız, tarım hayvancılık bitmiş. 2000’li yılların başında kendi kendine yetebilen ülke diye övdüğümüz Türkiye şu anda ithalata mahkum kalmış. 5 milyon ton buğday ithal etmişiz, 2 milyon ton soya ithal etmişiz, 2 milyon ton mısır ithal etmişiz, işte nohut, mercimek, pirinç… Bu, samana kadar gidiyor. Avrupa’nın en çok kırmızı et ithal eden birinci ülkesi haline gelmişiz, dünyada ikinci sıradayız. Ama maalesef biz bunları konuşmak yerine hamaset siyasetine devam ediyoruz. Şu an baktığınızda iktidar partisinin Türkiye’nin problemlerini çözecek herhangi bir projesi, stratejisi yok. Olsa da inandırıcılığı yok. Bugün tarım hayvancılık nasıl düzelecek, ekonomide nasıl ayağa kalkacağız, dış stratejimiz ne? Biz bunu da merak ediyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Ülkemizin bütünlüğünü birliğini hatta varlığını korumak için nasıl bir strateji izlememiz lazım, bunlarla ilgili bir şey yok. Hamaset siyasetini devam ettiriyoruz. Biz buna karşıyız bir kere.”

“ADİL ŞARTLARDA BİR SİYASİ REKABET OLMUYOR”

Seçim çalışmaları kapsamında konuştukları herkese her seçmenin Türkiye’nin iyiliği için bir partiye oy verdiğini söylediklerini belirten Sayın ayrıca, “Ben Allah cezanızı versin diye sandığa giden bir insan görmedim. Herkes Türkiye iyi olsun diye oy veriyor. Bir insan, Türkiye’nin iyiliğini AK Parti sağlar, diğeri CHP sağlar, bir başkası Saadet Partisi sağlar diyebilir. Bu bizi düşman yapmaz, halkı hiç yapmaz. Biz ancak siyasi rakiplerizdir. Kimin projesi, kimin vaatleri, kimin kabulü toplumda daha yüksekse halk onu tercih eder. Ama şu anda Türkiye’de adil şartlarda bir siyasi rekabet olmuyor. Medyanın %95’i iktidar kanadın elinde. Devamlı onların istediğini söylüyorlar, aleyhte de her türlü propaganda imkanını değerlendiriyorlar. İmkan bulamazlarsa yalan haberler, montajlar -bu seçim sürecinde de karşılaştık- üretiyor. Bunları inşallah düzelteceğiz. Millet olarak birlik beraberliğimizi bu seçim süreci ve sonrasında sağlamazsak bizi iyi günler beklemiyor İktidar kanadının beka sorunu var. Bizi destekleyin diyorlar, ama kendilerinin beka sorununu Türkiye’nin beka sorunu gibi gösteriyorlar. Şu an Türkiye’nin beka sorunu varsa da bu 16 yılda yapılan yanlış politikalar neticesinde var. Bu bizim suçumuz değil. Bizim yanlış politikalarımız değil. Bu hükümetin eseri. Tamamen bir güç zehirlenmesi içerisinde kendi yanlışlarını görmeden ben ne diyorsam doğrudur mantığı ile devam ediyorlar” diye konuştu.

Genç nüfusun içinde bulunduğu ümitsizliğe de değinen Saadet Partisi Milletvekili Adayı İsa Sayın şu ifadelere yer verdi: “Eğitim resmen iflas etmiş durumda. 16 yılda 6 tane bakan getirmişiz, defalarca sistem değiştirmişiz. Gençlerimizi vasıflarını gören, mesleki eğitime yönlendiren insanlar şeklinde yetiştirememişsiz. Üniversiteyi bitirse bile her dört gencimizden üçü işsiz. Türkiye’de 5 milyon işsiz insan var, bunların çoğu da genç. Biz bunları düzeltmeye tabiyiz.”

“BOLU’DA GENEL BİR KALKINMA SAĞLAYACAĞIZ”

Saadet Partisi Bolu olarak seçim sonucunda yetki verilmesi halinde Bolu için gerçekleştirmeyi istedikleri projelerden de bahseden Milletvekili Adayı Sayın, “Bolu’nun merkezi ve birçok ilçesini de dolaştık. Türkiye’nin hangi sıkıntısı varsa bunların bir örneği de Bolu’da var. Özellikle Bolu tarım hayvancılık şehri. Ama son zamanlarda biz tarım arazilerini inşaata açtık, özellikle merkezde gittikçe tarım azalıyor. Köylü bir ürün ektiğinde az bir yüzü gülse ertesi sene zarar ediyor. Bizim yapmak istediğimiz eskiden olduğu gibi Toprak Mahsülleri Ofisini, Tarım Kredi Kooperatiflerini faal bir şekilde kullanmak. Tarıma Türkiye’de verilen desteği 3 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye’de şu anda 2018 bütçesinde 14.8 milyar TL tarıma destek veriliyor. En azından bu rakamın 35-40 milyar seviyesinde olması gerektiğini söylüyoruz. Üretici mahsulünü ürettiği zaman getirecek Toprak Mahsülleri Ofisine, yine para kazanacak şekilde ürününü teslim edecek, aracıyla toptancıyla uğraşmayacak. Hem karnı doyacak hem para kazanacak. Ertesi sene daha fazla ekecek. Aynı şekilde hayvancılığa destekleri artıracağız. Gerekirse üreticiden yüksek fiyata alacağız, onların daha fazla hayvan yetiştirmesini teşvik edeceğiz. Bu şekilde Bolu’da genel bir kalkınma sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“EKONOMİ POLİTİKAMIZ TAMAMEN FABRİKA”

Bolu’nun turizm açısından da önemli bir şehir olduğunu söyleyen İsa Sayın ayrıca şunları söyledi:

“Bolu’da turizm gelirlerini belli başlı zenginler elde ediyor. Özellikle yayla turizmine yönelik halkın geneline iş kapısı olacak şekilde bir projelerimiz var. Bize fırsat verilirse bunları gerçekleştireceğiz. Bolu aynı zamanda bir orman şehri. Biz Bolu’da daha önce yaptığımız planlamalarda Bolu’da çok büyük bir orman entegre tesisi fabrikası kurulmasını düşündük. Bizim ekonomi politikamız tamamen fabrika. Fabrikaları yapacağız, insanımıza iş vereceğiz, karnımızı doyuracağız, para kazanacağız, sonra kazandığımız parayla borçsuz harçsız yolumuzu, köprümüzü, hastanemizi, neye ihtiyacımız varsa kendimiz yapacağız. Bu aynı zamanda dış politikada güçlü olmamızı, milli değerlerimizi korumak için taviz vermememizi sağlayacak. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülke dışarıda da kendini koruyamaz.”

“BİZ SURİYE İLE BARIŞI SAĞLAYIP…”

Suriyeli mültecilerle alakalı konuya da değinen Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Sayın, “Suriyelilerle, bölge insanıyla alakalı öyle projelerimiz vardı ki onlar topraklarından hiç göçüp gelmezlerdi, eğer bizim dediklerimizi dinleselerdi. Şu an tabi Suriye insanına masraf ediyoruz, doğrudur. Bizim gençlerimizin yerine ucuz olduğu için onların gençleri istihdam ediliyor. Ama bunun sebebini bulmamız gerekiyor. Suriye topraklarının yüzde 65’i Esad kontrolü altında. Bu topraklardaki halk iyi kötü Suriye’de yaşıyor. Bizim Türkiye’ye göçmen olarak gelen halk tamamen tabiri caizse karıştırdığımız yerden geliyor. Biz hangi akılla adeta ABD’den direktif almış gibi Arap Baharı sürecinden sonra orayı karıştırdık. Biz şu anda Suriye’de nereyi karıştırdıysak kendi elimizle oradaki insanların hayatlarına mal olduk. On binlerce insan denizlerde boğuldu, topraklarından göç etti, çocuklar öldü. Kalanlarda Türkiye’ye göç etti. Biz millet olarak misafirperver bir milletiz, ama sebebi de bizim iktidarımız, onların buraya gelmesinin sebebi. Şu anda bize tekrar yetki verilsin Esad ile masaya oturacağız. Şu anda Irak Saddam’ı mumla arıyor, Libya Kaddafi’yi mumla arıyor, Suriyeliler de Esad’ı mumla arıyor. Biz bunlarla tekrar oturacağız. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için birliğimizi kurmak zorundayız. Çünkü sıra İran’a geldi, sıra bize geliyor. Biz Suriye ile barışı sağlayıp buradaki Suriyelileri de kendi vatanlarına yollayacağız” dedi.

İsa Sayın son olarak ise 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz geleceği için hayırlara vesile olmasını dileyerek, “80 milyon olarak aynı vatanın evladıyız. Gemi batarsa hep beraber batarız. Gemi içinde kavga çıkması hiçbirimizin işine yaramaz. Nasıl daha önce bu ülkeyi içinde bulunduğu zor durumdan hep beraber kurtardıysak bugün de aynı birlik beraberliğimizi sağlamamız lazım. Ben bunu sağlamak için insanımızdan sadece şunu isterim: Bu birlik beraberliği temin edecek zihniyete oy versinler. O da Milli Görüş’tür diyoruz biz. Toplumun bütün kesimini kucaklamaya talibiz, vatandaşımızın da desteklerini bekleriz” ifadelerini kullandı.