“Sayın Türkoğlu, siyaset ciddiyet ister”

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde ilimizde vatandaşlar tarafından talep edilen onkolog ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu’nun açıklamalarına cevap AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak’tan geldi. Konak, konuyla ilgili yaptığı açıklamara Türkoğlu’na sert tepki gösterdi. Konak açıklamasında, “AK Parti Bolu Teşkilatları olarak siyasette nezaket ve dürüstlük çizgimizden ödün vermeden yolumuza devam ederken, çamur at izi kalsın mantığıyla yılardır sözüm ona siyaset yapanların bel altı açıklamalarına maruz kalmaya alışık olmamıza rağmen, zaman zaman da temsil ettiğimiz AK Parti Ailesi ve Bolu Halkına karşı sorumluluğumuz gereği bunlara da cevap vermek zorunda kalıyoruz. Karalamadan, iftira atmadan, yalan söylemeden siyaset yapmak ilkemize bağlı kalarak CHP Merkez İlçe Başkanı Sayın Ersan Türkoğlu tarafından yapılan basın açıklamasına da bu yönüyle cevap vermek isterim” dedi.

“BÖYLE BİR SİYASETİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Bolu’daki onkolog eksikliğini öne sürerek Bolu’daki sağlık hizmetlerini yerden yere vuran Türkoğlu’nun yapmış olduğu açıklamanın asla kabul edilemez olduğunu belirten Konak, “Bolu’daki sağlık kurumlarımızın vermiş oldukları hizmet kalitesinin artık Bolu dışına taştığı; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara ve hatta İstanbul’dan gelen hastalara hizmet verdiği gerçeğinden tek bir kelime etmeden yapılan bu açıklama öncelikle sağlık çalışanlarımıza büyük bir haksızlıktır. Böyle bir siyaseti kabul etmemiz mümkün değildir. Özellikle Pandemi dönemini yaşadığımız bu günlerde özveriyle gerek Bolu gerekse Bolu dışından gelen hastalara canla başla hizmet veren sağlık çalışanlarımızın emeğini hiçe sayan Sayın Ersan Türkoğlu’nu şiddetle kınıyor, çoluk çocuğundan uzak, her türlü riske karşı 24 saat esasına göre özverili bir şekilde hizmet veren sağlık çalışanlarımıza Bolu kamuoyu huzurunda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ AY’IN YAPTIĞI PROGRAMLARI İZLEMESİNİ TAVSİYE EDERİM”

Konak açıklamasının devamında ayrıca, “Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Müdürlüğünü yaptığı sağlık sisteminin AK Parti iktidarları öncesi ne olduğunu eğer Ersan Türkoğlu unutmuş ise, kendisine youtube kanalında halen en çok izlenilenler arasında ilk sırada yer alan usta gazeteci merhum Savaş Ay’ın yaptığı programları izlemesini tavsiye ederim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’deki sağlık sisteminde yaşanan değişim, dönüşüm ve gelişimin dünya ülkeleri tarafından bile gıptayla izlendiği gerçeğini tüm Türkiye ve Bolu Halkı çok iyi bilmektedir. İşte bu başarıda büyük pay sahibi olan ki merhum İzzet Babamızın bizlere emaneti olan Bolu’daki sağlık kurumlarımızın yakaladığı hizmet kalitesinde en büyük pay sahibi Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın’a karşı söylediği terbiye sınırlarını zorlayan Ersan Türkoğlu’nun bu gerçek dışı açıklamasını olsa olsa kendi Partisinde ciddiye alınmamasının vermiş olduğu eziklikle yaptığı düşüncesindeyim” sözlerine yer verdi.

“SAYIN TÜRKOĞLU; SİYASET CİDDİYET İSTER”

Konak Türkoğlu’na yönelik eleştirilerini şu açıklamalarla sürdürdü: “Tüm Bolu kamuoyunun bildiği üzere Sayın Türkoğlu; Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bolu’da Belediyeyi ziyaret ettiği programa davet edilmemiş, ardından da gerek Teşkilatı gerekse de CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yok sayılmaya devam edilmiştir. Hatta Türkoğlu’nun bu yok sayılması o kadar kendisinde psikolojik travma yaratmıştır ki; bişr gece yarısı Merkez İlçe Başkanlığından istifa ettiğini basına ilan etmiş, sabah da uykusunu aldıktan sonra ben ne yaptım diyerek istifasını geri almıştır. Yani; akşam ben küstüm oynamıyorum diyen Türkoğlu, sabah da verin oyuncaklarımı diyerek çelik çomak oynamaya kaldığı yerden devam etmiştir. Sayın Türkoğlu; siyaset ciddiyet ister. Siyasette yalana, iftiraya, karalamaya asla yer yoktur. İşte sizin bu gayri ahlaki siyasi anlayışınız nedeniyle 18 yıldır girdiğiniz her seçimde yüce Milletimiz AK Parti’yi iktidara taşımaktadır. Bolu Halkından aldığı Milletvekilliği yetkisini makam ve koltuk hırsı için bırakarak Belediye Başkanı olan ve bu yüzden de Bolu’nun TBMM’de bir eksik Milletvekiliyle temsil edilmesinin vebalini üzerinde taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tek kelime edemeyen Türkoğlu’na, Bolu için gece gündüz demeden çalışan, merkezi hükümetimizin kaynaklarından azami şekilde Bolumuzun yararlanması için uğraş veren Milletvekillerimize laf söyleyebilecek en son kişinin kendisi olduğunu hatırlatmak isterim.”

“MİLLETVEKİLLERİMİZ BU KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EMEKTEDİRLER”

Konak açıklamasının sonunda ise, “Başta da ifade ettiğim gibi bizler AK Parti Ailesi olarak siyaseti düzgün bir şekilde ve zeminde yapmaya devam edeceğiz. Doğrudur; şu an için ilimizde onkolok eksikliği vardır ve bu yüzden kanser hastalarımız ve aileleri sıkıntı yaşamaktadırlar. Ama Sayın Milletvekillerimizin de basın toplantısında ifade ettikleri gibi; bu eksiğin giderilmesi için Sağlık Bakanımız başta olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kişilerle irtibata geçilmiş ve en kısa sürede Bolu’ya bir onkolok tayini sağlanacaktır. Bu vesileyle başta kanser hastalarımız olmak üzere şifa bekleyen tün hastalarımıza Rabbimden acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bolu Halkı ve hastalarımız müsterih olsunlar ki Sayın Milletvekillerimiz bu konuyu hassasiyetle takip emektedirler ve en kısa sürede de sonuçlanacaktır” dedi.