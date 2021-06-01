Sayın’dan cami yapımına destek

Haber: Aysun Beykoz

​Bolu Belediyesi tarafından Borazanlar Mahallesine yaptırılacak camii için bağış kampanyası başlatıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılacak cami ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere Saadet Partisi İl Başkanlığını ziyarete gitti. Başkan Tanju Özcan, Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

ÖZCAN: “DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLSUN”

Başkan Özcan burada yaptığı konuşmada, “2012 yılında yapılan kanun değişikliği belediyelere cami ve okul yapma hakkı verilmesine değinerek söze başlayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Araştırdık, bundan önce kendi bütçesiyle ihaleye çıkıp cami yaptıran veya okul yaptıran olmamış. Bir tek Silivri Belediyesi, Tarım Lisesi yaptırmış. Bizde dedik ki ‘Borazanlar Mahallesinde ciddi bir cami ihtiyacı var.’ Biz de dedik ki ‘Burada bir ihtiyaç var madem bu ihtiyacı biz belediye olarak yapalım diğer belediyelere de örnek olsun.’ Kendi bütçemizle bunun ihalesine girmeye karar verdik. Bununla ilgili kaynağımızı da geçen sene ayırmıştık. Birçok vatandaşımız biz bu fikri ortaya attıktan sonra dediler ki bizde karınca kararınca katkıda bulunmak istiyoruz, bağış yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Valilikten yasal izinlerimiz aldık. Üç kamu bankasında hesap açıldı. ‘Senin De Bir Camin Olsun’ sloganıyla afişleri çıktı. Derdimiz cami masrafını vatandaşın sırtına yıkmak değil sadece gönüllülük esasına dayalı olarak katkı vermek isteyenlerin önünü açmak” ifadelerini kullandı.

SAYIN: “ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEK İSTERİZ”

Belediye Başkanı Tanju Özcan’a, ziyaretinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın ise, “İlk defa partimizi ziyaret eden bir belediye başkanı oldu, bizim için mutluluk verici. Sadece cami hususunda değil siyasi partilerle fikir alışverişi yapma konusunda gerçekten başkanımızın samimi bir duruşu var. Biz farklı fikirlerde de olsak bizim fikrimizi de sormak öğrenmek istiyor. Bunu Bolu adına ben olumlu görüyorum. Cami için elimizden gelen desteği vermek isteriz. Ben cami projesi içinde sayın başkana çok teşekkür ediyorum; hem ziyaretleri için hem de bu projeyi bizler burada gelip paylaştığı için. Ben çok önemli görüyorum, Borazanlar mahallesinde cami mutlaka bir ihtiyaç. Belediye kanalıyla yapılması da gerçekten çok önemli, çünkü vatandaşlar kendi isteğiyle bağış yapmak istiyor, arada belediye gibi bir devlet kurumu olduğu için gönül rahatlığıyla bağışlarını ulaştırabiliyor” dedi.