Sayın’dan Engelliler Haftası mesajı

Haber: N. Halid Altundal

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Saadet Partisi(SP) İl Başkanı İsa Sayın, Türkiye’de bünyesinde engelli birimi bulunan tek partinin Saadet Partisi olduğunu belirtti. SP İl Başkanı Sayın açıklamasında, “Bir kez daha tüm engelli bireyleri daha iyi anlamak, farkındalık oluşturmak ve engelleri kaldırmak adına bu değerli haftayı en kalbi duygularımla kutlayarak, kendilerine partimiz ve teşkilatımızın selamlarını ve hürmetlerini iletiyorum. Bir ülke engelli vatandaşlarına ne kadar imkân sağlayabiliyorsa o kadar güçlü demektir. Engelli vatandaşlarımızın hayatın hiçbir alanında sorun yaşamadan var olabildikleri, engellerin ortadan kalktığı bir Türkiye temennisi ile ‘Engelliler Haftasını’ kutluyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÜNYESİNDE ENGELLİ BİRİMİ BULUNAN TEK PARTİ SAADET PARTİSİ’DİR”

Engelli vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılandığı, engellerin ortadan kaldırıldığı bir Türkiye idealinin en önemli hedef ve programları arasında olduğunu söyleyen Sayın açıklamasında ayrıca, “Ülkemizde hiçbir partinin tüzüğünde engelli mevzuatı yokken Saadet Partisi engelli biriminin kurulması hükmünü tüzüğüne koymuştur. Bu ise Saadet Partisi’nin bu konudaki samimiyetinin göstergesidir. Bolu ilimizde özellikle bu salgın döneminde ve mübarek Ramazan ayında, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken tüm engelli vatandaşlarımız doğrudan şahsıma ya da partimizin sosyal medya hesapları aracılığı ile bizlere çekinmeden ulaşabilirler. Onlar için elimizden gelen her türlü desteği verme konusunda her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.