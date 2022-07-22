Sayın’dan Küpçü’ye ironik gönderme

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün Bolu’da kendini unutturduğunu ifade ederek sosyal medyada bir gönderi yayınladı. Sayın’ın yayınladığı görselde, Western filmlerinden hatırlanan ‘wanted’ ‘aranılıyor’ posteri üzerinde Fehmi Küpçü fotoğrafı ve altında da ‘bulana ödül’ ibareleri yer alıyor.

İsa Sayın’ın paylaştığı posterin yanı sıra paylaştığı mesajda, “Bolu'nun vekili olarak milletvekili seçilen Fehmi Küpçü'den uzun süredir haber alınamıyor. Kedisini bulan yada görenlerin insanlık namına Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vermeleri rica olunur!” ifadelerine yer verilirken, Milletvekili Fehmi Küpçü’nün ironik mesaj ile alakalı ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.