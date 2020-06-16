Sayın’dan Özcan’a ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın Yönetim Kurulu ile birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Özcan Sayın ve Yönetim Kurulunu samimi bir şekilde karşıladı. Belediye çalışmalarından bahseden Sayın, Özcan ile birlikte karşılıklı olarak ülke geneli ve Bolu ile ilgili güncel meselelere değinerek karşılıklı siyasi görüşleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette SP İl Başkanı Sayın, Paşaköy alt geçidine yapılan siyasi liderlerin resim ve sözleri için kucaklayıcı tutumundan dolayı Başkan Özcan’a teşekkür etti.

İsa Sayın, ziyaret sonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yapacağı her hayırlı işte parti olarak yanında bulunacaklarını, yanlış tutumlarını da açık bir şekilde ifade edeceklerini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Sayın, Başkan Özcan’a Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “DAVAM” adlı kitabını hediye etti. İsa Sayın ve Yönetim Kurulu Tanju Özcan’a misafirperverliğinden dolayı teşekkürde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.