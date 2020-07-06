Sayın’ndan Hükümete eleştiri

Haber: Ceylan Beykoz

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, Hükümetin covid-19 sürecinde esnaf ve vatandaşlar için hayata geçirdiği destek paketlerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Sayın açıklamasında, “Malumunuz üzere hali hazırda hem dış politikada hem de sosyal ve ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz bir dönemde tüm dünya ile birlikte biz de Covid-19 pandemi sürecini yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Tüm ülkeler birçok sektörün durma noktasına geldiği bu dönemde güçleri nispetinde bazı ekonomik önlemler alarak vatandaşlarına destek olma çabası içerisine girdi. Aynı şekilde hükümetimiz de bazı destek paketleri ve önlemler açıkladı” dedi.

“İKTİDAR ZİHİN KARIŞIKLIĞI YAŞIYOR”

Gelişmiş ülkelerin tüm vatandaşlarına geri ödemesiz hibe desteği verirken bizim zor durumda olan vatandaşa bankaların yolunu gösterdiğimizi söyleyen SP İl Başkanı Sayın açıklamasının devamında, “Alınan ekonomik tedbir ve kredi paketlerinin Türkiye’nin üretimini artırmak, Türkiye’yi güçlendirmek veya ithalatı ikame edecek yatırımlar yapmak ya da tarım ve hayvancılığa destek olmak gibi bir amaca yönelik olmaktan çok günü birlik ve günü kurtarmaya yönelik olduğunu görüyoruz. İktidarın yaşadığı zihin karışıklığını şuradan görüyoruz ki, iktidar hem İslam ekonomisinden dem vurup hem de tarihte görülmemiş bir şekilde faizli kredi dağıtıyor. Hem faiz dünya gerçeğidir deyip 18 yılda 1 trilyon 400 milyar faiz ödeyeceksiniz hem de İslam ekonomisi diyeceksiniz. Bu ne perhiz ne lahana turşusu” ifadelerini kullandı.

“KIT KAYNAKLARIN BETONDA KULLANILMASINA DEVAM EDİLİYOR”

“İktidar, Merkez Bankası’nın emisyon hacmini artırması, yani para basması ile kamu bankaları eli ile piyasaya kredi pompalanarak günü kurtarmaya çalışıyor” diyen Sayın, “2020’nin ilk 6 ayında bu şekilde piyasaya 450 milyar TL gibi rekor bir para enjekte edilmiştir. Sadece Haziran ayında kullanılan konut kredisi miktarı tüm 2019 yılının 2 katına ulaşmıştır. Aynı şekilde 2013 yılından bu yana aylık olarak 40-45 bin bandında seyreden kredili konut satışları haziran ayında 100 bin sınırına yaklaşmıştır. İktisatta kıt kaynakların verimli kullanılması diye bir kural vardır. Bizimkiler ise bunu kıt kaynakların betonda kullanılması olarak uyguluyor. Varımız yoğumuz, aklımız fikrimiz beton ve rant. Betondan vazgeçip gerçek manada sanayiye, teknolojiye ve üretime dönük ekonomiye bir türlü geçemiyoruz” sözlerine yer verdi.

“920 BİN KİŞİ İLK DEFA KREDİ KULLANDI”

İsa Sayın Hükümete yaptığı eleştirilerine şu şekilde devam etti: “Vatandaşın bankaya ve krediye mahkûm edilmesinin bir göstergesi de bu dönemde 920 bin kişinin ömründe ilk defa kredi kullanmak zorunda kalmış olması. Günü birlik alınan bu kararlar ve üretime dayalı olmadan plansız programsız dağıtılan bu para ileride çok daha büyük sıkıntılara yol açacaktır. Elimizde kalan son kaynakları gelişigüzel harcayarak bu paranın da dövize yönelmesine ve hatta ülkeden çıkmasına sebep oluyorlar.

“EKONOMİ BİLİM KURULU TEŞKİL EDİLMEDİ”

Yaptığımız tüm bu tespitler ve dile getirdiğimiz hatalar, hükümetimizin daha doğru ekonomik politikalar takip etmesini sağlamak içindir. Hiçbir konuda körü körüne ve bel altı muhalefet yapmadığımız gibi ekonomi konusunda da meydana gelebilecek sıkıntıları şimdiden gözler önüne sererek vatandaşımızı ve hükümeti uyarmak istiyoruz. Hükümet nasıl ki salgın döneminde pandemi ile alakalı bilim kurulu kurarak kendi başına hareket etmesine nazaran çok daha başarılı kararlar alıysa, ekonomi konusunda da bilim adamlarından oluşan bir heyet kurarak, onların tavsiyelerini dinlemelidir. Oluşturulacak bu kurulda kıstas sadakat ve bağlılık olmamalı aksine dünya görüşünden bağımsız olmak üzere işinin ehli ve başarılı akademisyenler bulunmalıdır.”