Foto : Mutlu BİLGE & Haber : Gönül Olutürk

Köylüler, olayın arkasında Düngen Köylü olan Bolulu Sayıştay Baş Denetçisi Lokman İlbilgi’nin olduğunu iddia ettiler. Dörtdivan ilçesinde Çetikören ve Cemaller Köyü muhtarları ve köy sakinleri, Tepe Gölcük Asarlık Mevkii’nde bulunan Kırkoluklar adlı su kaynağının hukuksuz olarak Dülgen Köyü Yaylası’na aktarılmak istenmesine tepki gösterdi. Muhtarlar ve beraberindeki köylüler, Dörtdivan Belediyesi’ne ait iş makinelerinin Dülgen Köyü Yaylası’na, Kırkoluklar Mevkii’nden su verilmesi için çalışma başlatması üzerine önce durumu yerinde görmek için bölgeye gittiler. İş makinelerinin çalıştığını gören muhtarlar ve köylüler Dörtdivan Kaymakamlığı’na gitti. Köylüler, Kaymakam Uğur Tutkan’ı makamında bulamayınca, Dörtdivan Belediyesi’ne gidip Başkan Vekili Hüseyin Başaran ile görüşerek tepkilerin gösterdiler ve hukuksuz uygulamanın derhal durdurulmasını istediler.

SİYASİ BASKI YAPIYOR

Çetikören Köyü Muhtarı Mahmut Koçak ve Cemaller Köyü Muhtarı İbrahim Yıldız, Kırkoluklar’daki suyun köylüler için elzem olduğunu dile getirdi. Muhtarlar, ormanda çalışan köylülerin sudan faydalandığını aynı zamanda dere yatağını beslediği için hayvanların da yararlandığı ve zaten az olan suyun ellerinden alınmak istenmesinin arkasında Sayıştay Baş Denetçisi Dülger Köylü Lokman İlbilgi’nin olduğunu, Dörtdivan Kaymakamlığı’na ve Dörtdivan Belediyesi’ne siyasi baskı yaptığını iddia ettiler.

YAYLASINI KAYIRIYOR

Mahmut Koçak ve İbrahim Yıldız, Dülger Yaylası’na su verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, Çetikören ve Cemaller Köyleri’nin haklarının devlet eliyle gasp edilmeye çalışıldığını, çevrenin ekolojik dengesinin bozulacağını, bu konuda Dörtdivan Kaymakamlığı’na ve Bolu Valiliği’ne dilekçe verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını, Dörtdivan Kaymakamı Uğur Tutkan ile konuyu yüzyüze görüştüklerini ve hukuka aykırı bu su işinden vazgeçmelerini söyledikleri halde, Dörtdivan Kaymakamlığı’nın ve Belediye’nin iş makinelerinin hiçbir izin almadan çalışma başlatarak suç işlediklerini söylediler. Köy muhtarları ve sakinleri, Dülger Yaylası’na su verilmemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini, hukuksuzluğun devamı halinde yasal yollara başvuracaklarını açıkladılar.