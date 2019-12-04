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Saz çalıp türkü söylediler

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Öğretmenler Odası kapsamında Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Tepe’nin burada bir öğrenci ile yaptığı mini konser çok beğenildi.

Saz çalıp türkü söylediler

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Öğretmenler Odası uygulaması kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Tepe’ye ziyarette Şube Müdürü Saniye Yurtsever de eşlik etti. Yasin Yepe, yaptığı ziyarette okul öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya gelerek okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle bir süre ilgilendikten sonra öğretmenler odasında okul öğretmenleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, daha sonra 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle okulumuzda düzenlenen etkinliklere de katıldı.

Yasin Tepe ziyaretinde bir özel öğretim öğrencisi ile mini bir konser gerçekleştirdi. Öğrenciyle birlikte saz çalıp türkü söyleyen Tepe, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yüzlerce defa izlenen görüntülere yorum yapan vatandaşlar beğenilerini ifade ettiler.

Esra Perçin

Esra Perçin

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