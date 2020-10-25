Sazakiçi grup yolunda mutlu son

Haber: N. Halid Altundal

Yaklaşık 10 köyü birbirine bağlayan Sazakiçi grup köy yolu asfalta kavuşuyor. İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz ay yapılan ihaleyle çalışmaların başladığı yolun kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Yol tamamen ulaşıma açıldığında yüksek standartlarda bir görünüme kavuşmuş olacak. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay beraberinde, Milletvekili Arzu Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, İl Genel Meclis Üyesi Mazhar Bozoğlu ve kalabalık teşkilat mensubuyla Sazakiçi grup yolunda süren çalışmaları yerinde inceledi.

DOĞANAY: “18 YILDIR İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN MANTIĞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Yolun medeniyet olduğunu bilerek, 18 yıldır AK Parti iktidarında büyük başarılara imza atıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, yolun bölge köylerine ve köylülere hayırlı olmasını diledi. Doğanay, “Sazakiçi gurup yolunda asfaltın döküldüğü yerde incelemelerde bulunduk. Bu yolun yapım aşamasında çok büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bolu Milletvekillerimiz Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’ye, İl Genel Meclis Başkanımız ve meclis üyelerimize, yolun yapılması için çaba gösteren kıymetli muhtarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün AK Parti iktidarında geldiğimiz noktaya baktığımızda, eski tozlu yol değil günümüz çağına uygun, insanımıza yakışır şekilde sıcak asfaltın yapıldığı süreci yaşıyoruz. Bugün itibarıyla asfaltın başladığı noktadan 11 km’lik alanın sıcak asfaltının yapıldığına şahit oluyoruz. Bu manada katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde, bakanlarımıza ve milletvekillerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığıyla yola çıkan AK Partimiz, yolun medeniyet olduğunu bilerek 18 yıldır bu ivmeyle çalışıyor. Bizler de bu istikamette yol almaya çalışıyoruz, yol almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“KÖYLERİMİZE VE KÖYLÜLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Önümüzdeki süreçte de gurup köy yollarının bu şekilde asfalt yapılması noktasında gayret göstereceklerini vurgulayan Nurettin Doğanay, “Şu an itibarıyla bu çalışmaların hepsi başka firmalara ihale edilerek yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah İl Özel İdaremiz bu yolları kendi imkanlarıyla yapabilecek. Bunun için tabi ki ciddi kaynak gerekiyor. Bu kaynağın öncülüğünü de Bolu milletvekillerimiz bakanlarımızla ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşerek yapıyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte asfalt şantiyemizde kurulduktan sonra Bolu’nun hiçbir tarafında sıcak asfalt olmayan nokta kalmayacak şekilde var gücümüzle çalışıyoruz. 11 km’lik yol başlamış durumda. İnşallah kısa sürede tamamlanacak ve havalar bozmadan faaliyete geçmiş olacak. Tüm köylerimize ve köylülerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

YÜCEER: “10 GÜN İÇİNDE İNŞALLAH BİTECEK”

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’de toplam 12,5 km’lik yolun 11 km’lik kısmının ihalesinin yapıldığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yüceer şöyle konuştu; “Geçtiğimiz hafta başlayan alt yapı çalışmalarının ardından Cuma günü itibarıyla sıcak asfalt çalışmalarıyla hızlandı. İnşallah 10 gün içerisinde Çaydurt bağlantısına kadar bu yol bitecek. Çalışmaları yerinde inceledik. Köylerimize ve köylülerimize hayırlı olsun. Çok konforlu bir yol yapılmış olacak. Sıcak asfalt çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek. İki yıldır bu yolun yapılması için büyük gayret gösteren Muhtarlarımıza, yolun yapılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, İl Başkanımız nezdinde tüm teşkilat mensuplarımıza, Sayın Valimiz nezdinde de Özel İdaremiz Genel Sekreterine, Özel İdare müdürlerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”