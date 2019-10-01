Sazan Yarışması 8 Ekim’de

Haber: Volkan Yılmaz

Gölköy Sulama Barajı'nda başlayacak olan yarışmada ilk etapta çekilecek kuralar sonrasında yarışacaklar, kamp alanlarına yerleşecek. Daha sonra takımlar, 5 gün boyunca en büyük ve en çok balığı yakalayıp öldürmeden ait olduğu suya geri bırakmak için birbiriyle yarışacak. Yarışma cumartesi günü yapılacak ödül töreniyle son bulacak. Birçok ilden 25 takımın ve 100 sporcunun mücadele edeceği yarışmada yarışmacılar gölden yakaladıkları balıkları boy ve kilo ölçüleri alındıktan sonra ölmeden yeniden suya bırakıyor. Yakalanan balığın ölmesi halinde takım yarışmadan diskalifiye ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle gerçekleşecek olan yarışmada Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri personelleri de gözlemci olarak yer alacak. Geçtiğimiz sene limitler üzerinde 45 balığın yakalanıp tekrardan göle salındığı yarışmada yakalanan en büyük balık 12 kilo 800 gram olmuştu.