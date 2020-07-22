SCHOTT’un Türkiye çapındaki başarısı

Haber: Aysun Beykoz

2003 yılında SCHOTT grubuna katılan SCHOTT Orim, 15 yıldır, Bolu ve Çerkezköy’de kurulu 4 üretim tesisi ile Özellikli Düz Cam alanında 560 çalışanıyla faaliyet gösterirken, pandemi sürecinde ise aldığı üst düzey önlemlerle örnek bir davranışa imza attı. Sektöründe bir ilki gerçekleştiren SCHOTT Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen Güvenli Üretim Belgelendirmesi ile 2020 yılı başından bu yana devam eden çalışmalarını resmileştirdi.

“DİĞER FİRMALARA DA ÖRNEK OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ”

Konu ile ilgili olarak firma tarafından yapılan açıklamada “Bu belgenin temel amacı, çalışanlarımızın, ailelerinin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın sağlığını güven altına almak olduğu bilinci ile bundan sonrası için daha büyük bir sorumlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alınan tüm aksiyonların belirlenmesinde, uluslararası bir firma olmanın avantajı ile tüm lokasyonların ortak bilgi ve tecrübesi kullanılmış, kırktan fazla ülkede bulunan fabrikaları ile koordineli olarak çalışılmıştır. SCHOTT Orim olarak, bir yandan iş sürekliliğini sağlarken, diğer yandan aldığımız önlemler ile güvenilir bir yaklaşım sergileyerek üstendiğimiz sosyal sorumluluk bilinci ile diğer firmalara da örnek olduğumuza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.