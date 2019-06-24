SÇP başvuruları başlıyor

Haber: Gönül Olutürk

Türkiye İş Kurumu’nun(İŞKUR) üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri Sosyal Çalışma Programı(SÇP) kapsamında İŞKUR başvuru alacak. 25-28 Haziran tarihleri arasında iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak başvurularda üniversiteli öğrenciler istihdam edilecek. Başvuru yapacak üniversitelilerin Sosyal Çalışma Programı hakkında bilgilere iskur.gov.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri SÇP’ye katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür. YÖK’te öğrencilik kaydı aktif statüde olan son sınıf önlisans/lisans öğrencileri Sosyal Çalışma Programına başvurabilir/katılabilir. Ancak program devam ederken öğrenciliği sona eren katılımcılar programdan çıkarılır. Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek ve katılabilmek için öğrencilik kaydının aktif statüde olması yeterlidir. Okulunu uzatan bir öğrencinin öğrencilik kaydı aktif statüde ise Sosyal Çalışma Programına başvurulabilir.