Erdal TANRIVERDİ

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ana sponsorluğundaTOK-HAY-DER (Tokad-i Hayreddin, Sürmeli Muhiddin, AhmedBolevi Tasavvuf Yolu Derneği) himayesinde AdStation tarafından düzenlenen Şeb-i Arus İstanbul, 24 Aralık Cumartesi akşamı 5. kez düzenlenecek. 15 bin kişiyi manevi yolculuğa çıkartacakbu çok özel ve önemli gecenin ev sahipliğini yapacak Ataşehir Ülker Sports Arena, 50 kişilik Veysel Samanlıoğlu Orkestrası, 40 kişilik semazen ve 30 kişilik mutrib ekip ile birlikte Alişan, Rafet El Roman, Yusuf Güney, Sami Özer, Eşref Ziya, Özgün ve Bekir Köse, Grup Tillo ve Alper Kış’ın söyleyecekleri ilahi dinletilerine ve şiir performanslarına sahne olacak.Ertem Şener ve Necip Karakaya’nın sunumlarıyla başlayacak Şeb-i Arus İstanbul töreninden elde edilecek gelirin tamamı ise gecenin anlamına uygun olarak TOK-HAY-DER tarafından yapılan hayır faaliyetlerinde kullanılacaktır. AdStation’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu, “Gönüllerin sultanı Hz. Mevlana’nın Allah’a (CC) kavuştuğu büyük günü yad etmek üzereTC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediğimiz bu anlamlı gecenin sonunda elde edilecek gelirin tamamını her sene olduğu gibi TOK-HAY-DER’e bağışlayacağız. AdStation olarak manevi değerlerle organize ettiğimiz gecenin gelirinin bu değerlere uygun TOK-HAY-DER’e gitmesini doğru buluyoruz.” derken,bu özel gecenin maneviyatına yaraşan bağışlarıninanılmaz ölçüde kendilerine huzur verdiğini dile getirdi. İçsel yolculuğun kapılarını açacak Şeb-i Arus İstanbul biletleriniwww.biletix.com ve www.sebiarusistanbul.com adreslerinden bulmak mümkün!