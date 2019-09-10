Seben Belediye Başkanı'ndan “Okula Hoş geldin” seti

Haber: BMA

Yeni eğitim ve öğretim yılı ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimiz Seben ilçesinde de başladı. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak eğitim öğretim hayatına yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerine okul seti hediye etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kavak, onlarla bu mutlu anlarında fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Atatürk İlkokulu ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kavak "Öğrenmek hayat boyu devam eden uzun bir yolculuktur. Eğitim-Öğretim yuvalarımıza Seben Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam ediyoruz. Her şey geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz için. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Seben Atatürk İlkokulunun 1.sınıf öğrencilerini ziyaret edip heyecanlarına ortak oldum. 1.sınıfa başlayan 40 öğrencimize ‘Okula Hoş geldin’ seti hediye ederek eğitim öğretim hayatları boyunca başarılar dilerim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019, 15:52