Seben Belediyesi çocukları unutmadı

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başlattığı etkinlik ile çocukların kalbini kazandı. Belediye tarafından başlatılan resim ve şiir etkinliğine yüzlerce çocuk katıldı. Belediye Başkanı Fatih Kavak, etkinliğe katılan çocukların eserlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100.yıl kutlamaları dolayısıylaSeben Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinliğe video çekerek, şiir yazarak, resim yaparak katılan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Bizim için hepsi birbirinden özel ve kıymetli” notunu düştü.

Belediye tarafından hazırlanan hediyeler çocuklara evlerinde teslim edildi. Başkan Kavak, “Siz evde kalın çocuklar biz hediyelerinizi getiriyoruz” dedi.