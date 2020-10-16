Seben Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanlığı tarafından üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen programda ayrıca Belediye Meclisince alınan karar gereği başlatılan “EBA ‘ya Girmeyen Öğrenci Kalmasın” projesi kapsamında da öğrencilere tablet bilgisayarları dağıtıldı. Programa AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Fatih Kavak, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Düzenlenen törende üniversite kazanan öğrencilere dizüstü bilgisayar ve “EBA ‘ya Girmeyen Öğrenci Kalmasın” projesi kapsamında 44 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtım yapıldı.

“GENÇLERİMİZ İÇİN TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAKTAN HİÇ KAÇINMADIK”

Programda konuşan Başkan Fatih Kavak, “Seben Belediyesi olarak önceliklerimizin başında hep ‘eğitime destek’ vermek oldu. Ülkemizin, devletimizin geleceği olan gençlerimiz için her zaman taşın altına elimizi koymaktan, destekçileri olmaktan hiç kaçınmadık. Göreve geldiğim günden bugüne anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ilk ihtiyaçlarından oluşan ‘Okula Hoş Geldin’ setimizi dağıtıyoruz. Okul idarelerimizi ziyaret edip temizlik ve kırtasiye noktasında ki malzeme ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Ankara, Çanakkale, Bursa kültür gezileri düzenleyerek çocuklarımızın gezerek, görerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Yıl içerisinde talepleri doğrultusunda il sınırı içinde düzenledikleri etkinliklere ulaşım noktasında destek veriyoruz. Üniversite kazanan öğrencilere laptop bilgisayar; Okul 1., 2.ve 3’üncülerine bisiklet; 15 tatilde 4.sınıf öğrencilerine satranç takımı. Hepsi çocuklarımızı güdülemek, daha da gayretlenmeleri için bir basamak olmak adına yapılan güzel düşünceler. Sizlerin huzurunda bu kararları oy birliği ile alan Seben Belediyesi Meclis Üyelerine çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Konuşmasının devamında 2 güzel projenin sonucu için toplandıklarını belirten Başkan Fatih Kavak, “Birincisi Seben Çok Programlı Anadolu Lisesinde 4 yıllık fakülte kazanan öğrencilerimize laptoplarını vermek. İkincisi ise ilçemiz okullarında okuyan ‘EBA ‘ya Girmeyen Öğrenci Kalmasın’ projemiz ile 44 kardeşimize tablet hediye etmek. Bu sayede EBA siteminde verilen eğitimden bütün öğrenciler faydalanacak, fırsat eşitliği sağlanacak. Üniversite kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, tablet alan öğrencilerimize de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.