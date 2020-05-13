Seben Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Kavak’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri her gün 35 vatandaşa iftar yemeği dağıtıyor. Ekipler bu kapsamda koronavirüs salgınında en önde mücadele eden 112 personeline de iftar yemeği vermeyi ihmal etmiyor.

Belediye öte yandan koronavirüs dolayısıyla zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine Ramazan öncesinde 70 koli, Ramazan ayı ilk haftasında ise 80 koli erzak yardımında bulundu.

“HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZA VE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Kavak, “Ülkemizi etkisi altına alan kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız için Seben Belediyesi olarak harekete geçip gerekli tüm çalışmaları başlattık. Bu kapsamda gerek maske ve dezenfektan ihtiyacının giderilmesi gerekse de gıda ihtiyaçlarının giderilmesi adına belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Mübarek Ramazan ayının gelişi ile birlikte belediyemizde organize ettiğimiz iftar sofralarından salgın nedeniyle uzak kaldık. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadık. Bu kapsamda belediye olarak hazırladığımız iftar yemeklerini ihtiyaç sahiplerine her akşam ulaştırıyoruz. Çalışmalarımıza destek veren hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla her gün 35 vatandaşımıza sıcak aş veriyoruz. Öte yandan Ramazan ayı öncesinde başladığımız gıda yardımına Ramazan ayında da devam ediyoruz. Bizlere destek olan hayırsever vatandaşlarımıza ve özveriyle çalışan belediye personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.