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09 Mart 2017 Perşembe
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    • Seben Belediyesi kadınlar gününü kutladı

    Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde özel bir kutlama ile ilçede bulunan kadınların yüzünü güldürdü.

    09 Mart 2017 Perşembe 13:21
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    Seben Belediyesi kadınlar gününü kutladı
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    Haber: BMA

    Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir kutlama yaparak ilçedeki kadınların yüzünü güldürdü. İl olarak belediyede görev yapan kadın personeller için tertip edilen programa katılarak hediyelerini takdim eden Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, “Doğumdɑn ölüme kɑdɑr yaşamın her ɑnındɑ vɑrlıklɑrını hissettiğimiz, bizi biz yɑpɑn değerli kɑdınlɑrımızın bu özel gününü  en içten dileklerimle , yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı. Ardından ilçenin pazarında kadınlar gününe özel hazırlatılan 600 kırmızı karanfil ile annelerin, teyzelerin, ablaların, genç kızların kadınlar gününü kutlayarak toplumsal bir mesaj da vermeyi ihmal etmeyen Özbağ, “Kadın sevgiyi, hoşgörüyü, duyarlılığı temsil eder. Huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun temel taşıdır” dedi. Kadınlar Günü programına ilçedeki kurumları ziyaret ederek devam eden Süleyman Özbağ, bayan personellere de karanfil vererek kadının çalışma hayatındaki yeri ve önemi üzerine sohbet etti.

    Seben Belediyesi tarafından Atatürk İlkokulu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen “Kadınlar Günü Kutlama Programı” İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz’ın eşi Elif Yılmaz , Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ın eşi Ayşe Özbağ ve  yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

    Anlamlı gecede konuşan Ayşe Özbağ, ”Bu özel günde bizler için hazırlanan, bu muhteşem atmosferde sizlerle göz göze gelebilmek, bu günü paylaşmak ne mutlu. Annelerim, teyzelerim, ablalarım, kardeşlerim… Ülkemizde de eğitimin yükselmesi ve kadınlarımızın sosyal hayata girmelerine olanak sağlanmasıyla birçok alanda başarının yükseldiği bir gerçektir. Yüklendiği sorumluluklar açısından baktığımızda kadınların ev ve iş yükünün yanı sıra annelik gibi kutsal bir sorumluluğunun da bulunduğu göz ardı edilmez. Kadın olmak bir çok sıfattır. Anne, eş, sızlayan yaraya merhem, şefkat, ağlanan omuz, yufka yürektir. Kadın olmak; kendimizden esirgediğimizi evladımız, eşimiz, kardeşimiz için yapmaktır. En çok da fedakar olmaktır. Dolayısıyla, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bütün güzelliklere layık olan kadınlarımız günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

    Program sonunda İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz’ın eşi Elif Yılmaz, Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ın eşi Ayşe Özbağ konuşmacı İl Müftülüğü Bayan Vaizi Zeynep Akman’a hediye takdim ettiler.

    Anahtar Kelimeler: Seben, Belediye, Başkanı, Süleyman, Özbağ

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