Seben Belediyesi yaşlılara iftar yemeği götürüyor

Haber: BMA

Koronavirüs dolayısıyla Ramazan ayında iftar organizasyonlarının yapılamaması sonrası Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak harekete geçti. Belediye tarafından yapılan organizasyon ile ilçedeki yaşlı vatandaşlara Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar yemeği servisi başladı.

“İFTAR SOFRALARINDA BULUŞAMADIYSAK, GÖNÜL SOFRASINDA BULUŞTUK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Kavak, “Gönül isterdi ki 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te yine eş-dostumuz, komşularımız ile hazırlanan iftar sofralarında buluşalım. Fakat Covid-19’la mücadele ettiğimiz şu dönemde birlik, beraberlik ve paylaşmak için kurulan iftar sofralarında buluşamadıysak, gönül sofrasında buluştuk. Ramazan ayı boyunca Seben Belediyesi olarak hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile ilçemizdeki yaşlılarımıza iftar yemeği servisi yapıyoruz. Yaşlılarımız için başlattığımız bu hizmetimize katkı sağlamak için bize ulaşıp ‘bu da bizden olsun’ diyerek destek veren gönlü güzel hemşerilerim; Evet biz komşusu açken, tok yatamayan peygamberin ümmetiyiz. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.