Seben Belediyesi’nden 23 Nisan’a özel etkinlik

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı. Etkinlik kapsamında ilçede bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden resim, şiir ve şarkı isteniyor. Gönderilecek eserler 23 Nisan’da belediyenin sosyal medya hesabından yayınlanacak. Etkinliğe katılanlara ayrıca sürpriz hediyeler verilecek.

“ESERLERİNİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN PAYLAŞACAĞIZ”

Başkan Fatih Kavak, düzenlenecek etkinlikle alakalı yaptığı açıklamada, “Seben'imizdeki anaokulu, ilkokul, ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerimiz ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birlikte yaşamak istedik. Sevgili çocuklar coronavirüsle mücadele ettiğimiz şu zorlu günlerde yüzlerinizde bir gülücük sebebi olabilmek için 100. yıla özel bir etkinlik düzenledik. Sizlerden isteğimiz 100.yıla özel hislerinizle hazırlamış olduğunuz 23 Nisan temalı bir resim, şiir, şarkı ile bu etkinliğe katılmanız. Bizler de 23 Nisan 2020 günü Seben Belediyesi olarak eserlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Bu arada sürpriz hediyeler de sizi bekliyor olacak. Sevgiyle kalın” ifadelerine yer verdi.

SON KATILIM TARİHİ 22 NİSAN 2020

Etkinliğe katılmak için belirlenen şartlar ise şu şekilde sıralandı:

“1-Seben'deki Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullarda öğrenim görüyor olmak

2-Her öğrenci yalnızca 1 eserle katılabilir.

3-Eserler herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olacak.

4-Eserler 0533 372 43 80 numaralı Whatsapp hattı üzerinden tarafımıza ad-soyad ve adres bilgileri yazılarak gönderilecek.

5-Son katılım tarihi 22 Nisan 2020 Saat:17.00”