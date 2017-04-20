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20 Nisan 2017 Perşembe
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    • Seben Belediyesi’nden 800 kişiye Kutlu Doğum Aşı

    Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Merkez Camii’nde Seben İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan mevlid-i şerif programının ardından Seben Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Kutlu Doğum Aşı” ikramı yapıldı.

    20 Nisan 2017 Perşembe 10:26
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    Seben Belediyesi’nden 800 kişiye Kutlu Doğum Aşı

    Haber: BMA

    Seben Belediyesi Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Merkez Camii’nde geleneksel hale getirilen “Kutlu Doğum Aşı” ikramında bulundu. Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ 800 kişiye yapılan pilav ikramı sonrasında, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen, müjdecimiz ve uyarıcımız Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’nın doğumunu kutladığımız Kutlu Doğum Haftası’nın tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim.

    Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile ‘karanlık dünyalar’ aydınlanmış, Allah inancı ile kalpler nurlanmıştır. O’na inanan toplumlar gerçek huzura ermiş, yeryüzünde adalet, eşitlik ve kardeşlik hâkim olmuştur.

    Yüce Allah, Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmeyi, hatırlamayı, anlamayı ve yaşamayı; Peygamberimizin sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmayı hepimize nasip etsin" diye konuştu.

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