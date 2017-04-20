Haber: BMA

Seben Belediyesi Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Merkez Camii’nde geleneksel hale getirilen “Kutlu Doğum Aşı” ikramında bulundu. Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ 800 kişiye yapılan pilav ikramı sonrasında, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen, müjdecimiz ve uyarıcımız Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’nın doğumunu kutladığımız Kutlu Doğum Haftası’nın tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile ‘karanlık dünyalar’ aydınlanmış, Allah inancı ile kalpler nurlanmıştır. O’na inanan toplumlar gerçek huzura ermiş, yeryüzünde adalet, eşitlik ve kardeşlik hâkim olmuştur.

Yüce Allah, Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmeyi, hatırlamayı, anlamayı ve yaşamayı; Peygamberimizin sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmayı hepimize nasip etsin" diye konuştu.