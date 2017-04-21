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21 Nisan 2017 Cuma
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    • Seben Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

    Seben Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Seben’deki ilköğretim 3. ve 4. sınıftaki öğrenciler için ‘Masal Atölyesi’ oluşturdu.

    21 Nisan 2017 Cuma 04:19
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    Seben Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

    Haber: BMA

    Çocukların gelişimi için önemli çalışmalarda bulunmaya devam eden Seben Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri için “Masal Atölyesi” oluşturdu. 23 Nisan ile birlikte faaliyetlerine başlayacak olan ‘Masal Atölyesi’ 4 hafta boyunca Sebenli çocuklara Türk ve Dünya masallarından örneklerle yaratıcı masal yazarlığı çalışması yaptıracak. Gerçekleştirilecek eğitimin ardından çocukların kaleme alacağı masallar, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ın desteği ve aracılığıyla kitaplaştırılacak.

    Gazeteci- yazar Hüseyin Tunçay ve Ercan Yavuz’un 4 hafta boyunca öğrencilere yaratıcı masal yazma eğitimi vereceği atölye 23 Nisan’da başlayıp 14 Mayıs günü tamamlanacak. Masal Atölyesi hakkında bir açıklama yapan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, “Geleceğimizin yapıtaşları olan çocuklarımızın kendini geliştirmesi ve aldıkları eğitimler ile geleceğe yön vermelerini istiyoruz. Bu nedenle belediye olarak çocuklarımıza katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Masal Atölyesi de bu çalışmalar arasında önemli bir yer tutuyor. Atölye eğitimi sonunda çocuklarımızın yazacağı masalları kitap haline getirip okullarda dağıtacağız. Sebenli çocuklarımızı bu güzel atölye eğitimine bekliyorum” diye konuştu.

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj da yayınlayan Başkan Özbağ mesajında şunları belirtti:

    “Milli egemenliğimizin temsili olan 23 Nisan 1920 tarihi, büyük değer taşıyan bir dönüm noktasıdır. Bu gün sadece Türkiye’de ki çocukların değil ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu tarihi gün, geleceğimizin yegane temsilcisi olacak çocuklarımıza güvenimizi göstererek onların geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesini sağlamak için atılan önemli bir adımdır. Bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimizin yapıtaşları olan çocuklarımıza sevgilerimi sunuyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Seben, Belediyesi, 23, Nisan, Ulusal

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