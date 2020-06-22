Seben-Bolu arası yarım saate düşecek

Haber: Ceylan Beykoz

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, uzun yıllardır ilçenin önemli bir problemi haline gelen Seben-Bolu yolunun çözüme kavuşturulduğunu ve çalışmaların başladığını açıkladı. Belediye Başkanı Fatih Kavak konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Seben’i Bolu’yu bağlayan ilk 6 kilometrelik ve 12 kilometrelik toplamda 20 kilometrelik kısmı için ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.

Bizi yol konusundan en çok zorlayan Bozyer Köyü ile Korucu Köyü arasındaki mevkide çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Fatih Kavak, çalışmaların yılsonu itibariyle bitirilmesinin planlandığını aktararak, “Geri kalan kısımda Kızık Yaylası ile Gölcük arasındaki yol tamamlanacak. Uzun zamandan beri büyük bir yol problemimiz vardı. Biz görevde olduğumuz süreler itibariyle bu sorunu çözüme kavuşturacağız. Gölcük’le Bolu arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik mesafede ihale aşamasına getirilecek. İnşallah insanlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların Seben’e artık yarım saatte ulaşabileceğini belirten Fatih Kavak ayrıca, “Bizim Seben gölümüz ülke genelinde az bilinen değerlerimizden bir tanesi daha az bilinen diğer değerimiz Seben Kayaevleri. Yol sorunun çözümüyle birlikte turizm konusunda ilçemizin büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.