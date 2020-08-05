Seben-Bolu yolu kapatılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Seben Kaymakamlığı tarafından Seben-Bolu Karayolunda devam eden çalışmalara ilişkin bir açıklama yapıldı. Kaymakamlıkça yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliği dolayısıyla Seben-Bolu yolunun belirlenen kısımlarının Cumartesi günü itibariyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Kaymakanlıktan yapılan açıklamada, “Seben - Bolu Karayolunda devam etmekte olan yol yenileme çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Seben - Bolu yolunun Korucuk Köyü ve Bozyer Köyü arası 08.08.2020 Cumartesi günü itibariyle ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatılacaktır. Seben - Bolu arası ulaşımının iki alternatif yoldan sağlanması mümkündür.

Seben - Dereboy Köyü - Kızık Köyü - Taşlıyayla - Bolu

Seben - Dereboy Köyü - Kabak Köyü - Karca Köyü - Sebenardı Köyü – Bolu”