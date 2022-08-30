Seben'de traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Seben istikametine seyir halinde olan Ahmet Acar (49) idaresindeki 14 AD 426 plakalı traktör Dedeler köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde traktör sürücüsü Ahmet Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Acar’ın cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.