Seben elmasının hasadı başladı

İlimiz Seben ilçesinde lezzetiyle ünlü Seben Elmasının hasadı başladı. Belediye Başkanı Fatih Kavak yaptığı açıklamada, üreticilere hayırlı kazançlar diledi.

Seben elmasının hasadı başladı


Haber: BMA

Yıllardır lezzetiyle, tadıyla ayrı bir değere sahip olan Seben Elması'nın hasadı başladı. Belediye Başkanı Fatih Kavak hasada başlayan üreticileri ziyaret etti. Fatih Kavak yaptığı açıklamada, “Üreticilerimize bin bir emekle yetiştirdikleri kaliteli elmalardan dolayı tebrik ediyorum. Memleketimiz yine namının hakkını verdi, yine elma bahçelerimiz birbirinden şahane. Üreticilerimize hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

SEBEN ELMASI HAKKINDA

Seben İlçesinde üretilen elma lezzeti açısından oldukça rağbet görmektedir. İlçe ekonomisine katkısı büyüktür. Seben'de yıllık ortalama 35-40 bin ton civarında elma üretilmektedir.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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