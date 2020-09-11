“Seben Göl Evi” için imzalar atıldı

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak tarafından ilçenin turizmine katkı sağlayacak yeni bir projenin daha imzası atıldı. Başkan Fatih Kavak, Seben Gölüne yapılması planlanan Göl Evi için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı. Seben Göl Evi projesi kapsamında açık ve kapalı etkinlik alanları oluşturulacak.

“KARADENİZ'İN EN BÜYÜK GÖLÜNE GELEN MİSAFİRLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Projeyle alakalı açıklama yapan Başkan Fatih Kavak, “Belediye Başkanlığımız ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında bugün imzalamış olduğumuz kiralama sözleşmesi ile Seben Göl'ünün turizme açılarak cazibesini artırmak amacıyla ‘Seben Göl Evi’ Projesinin ilk adımını atmış bulunmaktayız. İçerisinde açık ve kapalı organizasyon alanı (düğün, nişan, sünnet, toplantı vb.)olacak olan tesisimizin yapımına en yakın zamanda başlayacağız. İlçemize kazandıracağımız bu tesis ile Karadeniz'in en büyük gölüne gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu tesisimizde butik otel, restoran, kafeterya, su sporları, kano, yelken, tekne turları ile turistik gezi faaliyetleri yapılması planlanmaktadır. Hayırlara vesile olması dileğiyle” ifadelerini kullandı.