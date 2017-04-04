Haber: BMA

Seben Belediyesi Bitlis Hizan’dan, Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi, Hizan Fatma Aliye Kız Meslek Lisesi, Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden gelen 80 öğrenci ve öğretmenlerini Seben’de ağırladı.

Seben’de gerçekleştirilen ve amacı “Kardeşliği Pekiştirmek” olan gezide Hizanlı öğrencilere Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ve ekibinin yanı sıra Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nden 60 öğrenci ve öğretmenleri eşlik etti. Geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen etkinlikte Seben ‘in buram buram tarih kokan mekanlarından olan Solaklar Kayaevlerini gezen öğrenciler, bu tarihi güzelliklere hayran kaldıklarını ifade ettiler. Seben Belediyesi personeli tarafından gezdirilerek ilçe hakkında genel bilgi verilen öğrencilere Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, “Sizler bizim için misafir değil, evladımızsınız. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Farklı bölgelerin, şehirlerin insanı olmamız hepimizin bu vatanın evladı olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Bizler her zaman bir olacağız, hainlere karşı dik duracağız. Hizanlı kardeşlerimizi Sebenimiz’de misafir etmekten büyük mutluluk duydum. Bizim kapımız her zaman Hizan’a açıktır”dedi.