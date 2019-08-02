Seben, Huzurevi sakinlerini ağırladı

Haber: BMA

Seben'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezip görmek amacıyla İzzet Baysal Huzurevi tarafından ilçeye gezi düzenlendi. 15 kişinin katıldığı gezide, Seben Belediyesi huzurevi sakinlerini Solaklar Kayaevlerinde ağırladı. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Seben’imizin bu tarihi mekanında ve içinde belediyemize ait işletmede misafir ettiğimiz büyüklerimiz burada huzur bulup, hoş vakit geçirdiklerini dile getirdiler. Bizler de bu güzel ziyaretten memnun olduk. Geziyi düzenleyerek bu güzel insanlara ev sahipliği yapmamıza vesile olan Huzurevi müdürümüz İbrahim Durak'a da teşekkür ederim "dedi.