Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Heyeti ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Yapılan görüşme neticesinde Seben Belediyesine Millet Bahçesi Projesi ve sokak dezenfeksiyonu için toplamda 600 bin TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığından nakdi yardım tahsis edildi.

Alınan destek sözünün ardından Belediye Başkanı Fatih Kavak, tekrar Ankara’ya giderek görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Kavak Ankara’da Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz ve TOKİ Uygulama Daire Başkanı Selvet Altay ile görüştü.

“SEBEN İÇİN HIZ KESMEDEN DEVAM”

Görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Kavak, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Recep Akdeniz ile ilçemize bakanlık tarafından verilen proje bazlı destekler (Millet Bahçesi, araç taleplerimiz ve dezenfeksiyon araçları) hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şahsın ve Seben ilçe halkım adına teşekkür ederim. TOKİ Uygulama Daire Başkanı Selvet Altay ile ilçemizde yapımı devam eden 266 adet TOKİ konutları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Seben için hız kesmeden devam” ifadelerine yer verdi.