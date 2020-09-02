Seben İtfaiyesi de müdahale ediyor

Haber: BMA

Nalıhan'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını büyüyerek Seben ilçemiz sınırına kadar dayandı. Gece boyunca uçak ve helikopterlerin de destek verdiği söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak da sınıra giderek yangını takip etti. Başkan Fatih Kavak, yangına müdahaleye itfaiye personeli ile destek olduklarını bildirdi.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Başkan Kavak açıklamasında, “Komşumuz Nallıhan'ın ciğerleri yanıyor... Çok üzgünüz. Yangını yerinde görerek Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman'a ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a ve yangından etkilenerek zarar gören Karagiriş mevkiinde bulunan köy halkına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yangın söndürme çalışmalarında üstün gayret gösteren tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Biz de Seben Belediyesi olarak itfaiye personelimiz ile söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2020, 14:38