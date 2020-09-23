Seben Katliamında Baba Ve Oğullarına Ceza Yağdı

Mahkeme yargılanan baba Zeki Büyüktopaç’a 85 yıl 6 ay, oğulları Mustafa Büyüktopaç’a 83 yıl 6 ay, Onur Büyüktopaç'a 76 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama", "kasten öldürme", "birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "korku, kaygı ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Hasan ve Hatice Büyüktopaç ile müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Metin ve Soner Büyüktopaç salonda hazır bulunarak katıldı.

Cumuhuriyet Savcısı’nın mütalaasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Onur Büyüktopaç, “Eğer bu sonucun olmasını isteseydim o an çalıştığım yerde bulunan kazma ve kürekle olay yerine gidebilirdim. Biz sadece seslere doğru gittik. Aldığım keser darbesi nedeniyle olay yerine babamın dahi geldiğini hatırlamıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim” dedi. Sanık Mustafa Büyüktopaç ise, kardeşinin ifadelerine katıldığını belirterek tahliye ve beraatini istedi.

“HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM”

Tutuklu sanıklardan Mustafa ve Onur Büyüktopaç’ın babası sanık Zeki Büyüktopaç, hedef gözetmeden ateş ettiğini belirterek, “Çocuklarımı o şekilde görünce hem çocuklarımı hem de beni öldürecekleri korkusuyla üzerimde taşıdığım silahı çıkararak önce havaya ateş ettim. Sonra da hedef gözetmeden ateş ettim. O esnada Soner ve Metin'i de öldürebilirdim ama öldürmedim. Ben çok üzgün ve pişmanın. Böyle olmasını istemezdim. Ben silah kullanmasam benim çocuklarım ölecekti” şeklinde konuştu.

Tutuksuz müşteki sanıklar Soner ve Metin Büyüktopaç, beraatlerini talep ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık baba Zeki Büyüktopaç'a 85 yıl 6 ay, oğul Mustafa Büyüktopaç’a 83 yıl 6 ay ve diğer oğul Onur Büyüktopaç'a 76 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Hasan Büyüktopaç ise Mehmet Büyüktopaç'a karşı işlediği yaralama suçundan 9 yıl hapis cezası aldı. Metin Büyüktopaç'ın ise kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ

2018 yılı Şubat ayında Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana gelen olayda, amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç’ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki Büyüktopaç, yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç’a arka arkaya ateş etti. Mermilerin isabet aldığı Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye olay yerinde yaşamını kaybetti. Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Onur Büyüktopaç, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan ve anneannesi Hatice Büyüktopaç adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkan 5 şüpheliden Onur, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan Büyüktopaç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Hatice Büyüktopaç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre tutuklu kalan dede Hasan Büyüktopaç da, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.