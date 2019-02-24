Seben katliamında taraflar birbirini suçladı

HABER:Gönül Olutürk

Olay, 2018 yılının Şubat ayında Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere Köyü’nde meydana geldi. Daha önce de aralarında tarla yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında odunluk yüzünden kavga çıkmıştı. İki aile arasında çıkan kavga sonucunda Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç hayatını kaybederken, Soner ve Mehmet Büyüktopaç yaralanmıştı. Yaşanan olayda Zeki Büyüktopaç, Hasan Büyüktopaç, Mustafa Büyüktopaç ve Onur Büyüktopaç tutuklanmıştı.

Olayın dün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında Zeki Büyüktopaç “Kasten öldürme, Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, Onur Büyüktopaç “Kasten öldürme, Korku kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme, Kasten öldürmeye teşebbüs, Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya aşıma veya bulundurma, Silahla tehdit”, Hasan ve Mustafa Büyüktopaç'da “Kasten öldürme, Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Duruşma öncesi aralarında husumet bulunan iki ailenin bir araya gelmesi sonucu kavga çıktı. Duruşma salonunun önünde çıkan sözlü tartışmayı polis ekipleri ayırdı. Duruşma başladıktan sonra da süren sözlü tartışmalar sonucunda 1 kişi salondan dışarıya çıkarılarak emniyet görevlilerince hakkında işlem yapıldı.

“HER ŞEYİ KENDİMİ VE ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN YAPTIM”

Mahkeme heyeti savunmasını yapmak üzere ilk olarak 4 kişiyi öldürdüğü iddiası ile yargılanan sanık baba Zeki Büyüktopaç’a söz verdi. Savunmasında niyetinin öldürmek değil, çocuklarını ve kendini korumak olduğunu söyleyen Zeki Büyüktopaç, “Olay günü koyunlarımı otlatmaya gitmiştim. Geldiğimde 2 aile kavga ediyordu. Oğullarımı yerde yatarken vurduklarını gördüm. Yanımda koyunlarımı otlatmaya giderken taşıdığım silahım vardı. Önce havaya 2 el ateş ettim. Etki etmedi. Bunlar beni daha önce bıçaklamışlardı. Silah sesini duyunca bana saldırmaya başladılar. Bende kendimi ve çocuklarımı korumak için rastgele yere doğru ateş ettim. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Onlar da bana sopayla saldırdılar. Hatta benim de olay yüzünden kolum kırıldı. Ayhan Büyüktopaç ‘Öldürelim bunu gitsin. Daha önce yaralı kurtuldu. Bu sefer sağ bırakmayalım’ dediğini duydum. Oğlu Taşkın da ‘Tamam babam öldürelim’ dedi. Ellerindeki keserlerle bana vurmaya başladılar. Metin Büyüktopaç da bana sopayla saldırmaya başladı. Ben ateş edince Ayhan’ın yere düştüğünü gördüm. Düştüğünde bana hala küfürler ediyordu. Sinirle ve susturmak için elimdeki silahın kabzası ile 3-5 kez vurdum. Sonra oğlum Onur yanıma geldi. ‘Ne yapıyorsun?’ baba deyip elimdeki silahı aldı. Olay sırasında kayınbabam Hasan Büyüktopaç’ın iddia edildiği gibi ‘Öldürün bunları, hepsi gitsin’ dediğini hatırlamıyorum. Tekrar söylüyorum niyetim öldürmek değil, çocuklarımı ve kendimi korumaktı. Öldürmek istesem mermim vardı. Metin ve oğlu Soner’i de öldürebilirdim Olaylardan dolayı çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

“KENDİMDE OLSAYDIM BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASINA İZİN VERMEZDİM”

İkinci olarak dinlenen sanık Zeki Büyüktopaç’ın kayınpederi 77 yaşındaki Hasan Büyüktopaç ise,“Olay günü evin çatısını tamir ettirmek için usta çağırmıştım. Biz tamir işi ile uğraşırken, evin önünde bir arabanın durduğunu gördüm. Bunun üzerine aşağı indim. Yolun kenarında bulunan odunları kenara çektim. Sonra araba biraz ilerledi ve durdu. İçinden Ayhan ve oğlu Taşkın çıktı. Bana yolu ‘Yolu daraltma’ dediler. Bende Ayhan’a, ‘Yolu daraltmıyorum. Ben de kullanıyorum’ dedim. Sonra da Taşkın’a olay çıkmasın ‘Babanı da al git’ dedim. Bu konuşmalardan yarım saat sonra Mehmet Büyüktopaç, elinde bastonu ile evimin önüne geldim. Bana ‘Ne yapıyorsun’ diye sordu. Ben de bir şey olmadığını söyledim. Bunun üzerine Mehmet bana küfür etti, ben de duymamazlıktan geldim. Bu sırada Mehmet ile konuştuğumu gören torunlarım yanıma geldi. Sonra baktım benim torunlarım geldiğini gören Ayhan, Emine, Taşkın, Zekiye ellerinde sopalarla yanımıza geldiler. Ardından Ayhan ve Taşkın torunlarıma saldırdı. Taşkın’ın keserle, torunum Onur’a vurduğunu gördüm. İkinciyi göremeden tansiyonum düştü kenara yığıldım. Bir ara kendime geldim. Torunum Onur’un 2 el havaya ateş açtığını gördüm. Ne yaptığını sordum o da ‘Milleti toplamak için’ dedi. Ben damadım Zeki’nin bile geldiğini görmedim. Kimin kime vurduğunu, kimin kime ateş ettiğini görmedim. Kimseye de ‘Öldürün bunların hepsini gitsin’ diye bir cümle kullanmadım. Kendimde olsaydım böyle bir olayın olmasına asla müsaade etmezdim. Olayla ilgili hiçbir ilgim yok. Torunlarımın ellerinde bir şey görmedim” dedi.

Mahkeme heyeti diğer sanık ve müştekilerin dinlenmesinden önce duruşmaya ara verdi.

“BABAM GELMESE ASIL BİZ ÖLECEKTİK”

Ara verildikten sonra devam eden duruşmada 3.dinlenen Mustafa Büyüktopaç ise "Olay günü kardeşim Onur ile birlikte traktöre hayvan gübresi dolduruyorduk. Bu sırada dedem Hasan'ın evinden tartışma sesleri gelince eve gittik. Burada Mehmet ve Taşkın'ı gördük. Mehmet dedem Hasan'ın yakasından tutmuştu. Taşkın ise kenardan seyrediyordu onları. Biz ayırmaya çalıştık o sırada Taşkın bize uzak durun dedi. Ben dedemi çektin Mehmet elindeki sopa ile anneanneme vurdu. Ben anneannemle ilgilenirken arkamdan Ayhan geldi. Ne oluyor dememe kalmadan elindeki keserle kafama vurdu. Beni arkadan gelen Emine, Zekiye ve Soner aralarına alarak ellerindeki sopalarla dövmeye başladılar. Zaten kafamdan çok kan akıyordu. O sırada Metin'le Soner'de geldi. Metin elinde sopayla ayakta bekliyordu. Beni bıraktıktan sonra kardeşim Onur'a gittiler ve onu dövmeye başladılar. Sonra babamdan yardım istedim. Baba gel bizi kurtar diye bağırdım. Babam zamanında gelmeselerdi bizi öldüreceklerdi. Babam gelince bu kez Onur'u bırakıp babama saldırdılar. Kadınlar babama vururken Metin'de elindeki sopayla babamın konuna vurdu. Babamın silahını nasıl çıkardığını nasıl ateş ettiğini hatırlamıyorum. O sırada iki el silah sesi duydum. Onurun ateş edip etmediğini görmedim. Ben kimseye vurmadım Metin'in nasıl yaralandığını da bilmiyorum. Ayhan'ın kafasına babam vurdu yerde yatarken hala küfürler ediyordu. Olaydan sonra sopalar ve keserin neden bulunamadığını ise bilmiyorum. Köylüler sopaları toplamış olabilirler" ifadelerini kullandı.

“OLAYI ÜSTÜME ALMAK İSTEDİM”

Ağabeyinden sonra savunmasını yapan Onur Büyüktopaç ise yaşananlardan sonra babasının elinden silahı alarak olayı üstüne almayı düşündüğünü söyleyerek, “Ağabeyimle gübre topluyorduk. Dedemin evinden tartışma seslerinin geldiğini duyduk. Elimizdeki eşyaları bırakıp koşmaya başladık. Dedem, Mehmet ve Taşkın ile tartışıyordu. Mehmet, dedeme küfür etmeye başladı. Taşkın’a dönüp, ‘Dedeni al git’ dedim. Bu sırada Ayhan, Zekiye, Emine, Soner geldi. Ayhan’ın elinde keser vardı. Diğerleri de ellerine sopa almıştı. Ayhan bize küfretti. Sonra saldırmaya başladı. Ayhan ilk ağabeyime saldırdı. Bunu görünce Ayhan’ın boğazına sarıldım. Düşüp yuvarlandık. Yuvarlanırken ben Ayhan’ın üstüne geldim. Bu sırada kafama keserle vurdular. Daha sonra da dövmeye başladılar. Ben kendimi kaybettim. Babam o sırada gelip ateş etmiş. Kime ateş etti bilmiyorum. Ben kendime geldiğimde herkesi yerde gördüm. Babamın yanına gidip elindeki silahı aldım. 2 el havaya sıkıp köylülerin gelmesini bekledim. Yalan yok. Olayı üstüme almayı düşündüm” ifadelerini kullandı.

“AYHAN TORUNLARIMA SALDIRDI”

Anneanne Hatice Büyüktopaç ise savunmasında olay günü hayatını kaybeden Ayhan Büyüktopaç’ın elindeki keserle, Mustafa Büyüktopaç’ın kafasına vurduğunu iddia ederek, “Olayın olduğu gün Hasan çatıyı tamir ettirmesi için köyden usta çağırdı. Bunlar çatıyı tamir ederken bir araba geldi. Ayhan ve Taşkın’ın arabada olduğunu gördüm. Ayhan arabadan inerek, ‘Bu direkleri buraya niye diktin? Sana bu yolu yaptırmam’ dedi. Bunun üzerine de Hasan, ‘Ben de bu yolu kullanıyorum’ diye cevap verdi. Daha sonra ben de evlerine gitmelerini söyledim. Zekiye de arabadan inip, Ayhan’ı aldı ve sonra evine götürdü. Ustaya jandarmaya haber vermesini bunların bir olay çıkaracağını söyledim. Usta da gerek olmadığını söyledi. Ben de çay koymaya gittim. O sırada sesler geldi. Mehmet ile Hasan tartışıyordu. Mehmet eşime küfürler etmeye başladı. Zaten elinde bastonu ile gelmişti. Mehmet’in ardından Taşkın geldi. Ben de dedenizi alın gidin dedim. Ayhan elinde keserle geldi. Hepsi vardı yanında. Metin de arkadan geliyordu. Bu sırada torunlarım geldi. Ayhan keserle Mustafa’nın başına vurdu. Kan fışkırmaya başladı. Sonra Onur’a vurdu. Bu sırada Mehmet sopayla benim göğsüme vurdu ve düştüm. Olanları bilmiyorum bayılmışım. Uyandığım da jandarma vardı” şeklinde konuştu.

“BİZ KİMSEYE VURMADIK”

Olay günü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soner Büyüktopaç ise olay günü hayatını kaybeden Taşkın Büyüktopaç’a, Onur Büyüktopaç’ın ateş ettiğini iddia ederek, “Olay günü biz tahliye olan dayımın oğlu Taşkın için kurban kesecektik. Mustafa ile Onur traktörlerini yolun ortasına çekmiş gübre yüklüyorlardı. Bizde geçemeyince durduk ama hiç bişey söylemedik. Bizi arabanın içinde görünce ters ters baktılar. Dayım Ayhan arabadan inip ‘Usta saçakları uzun yapmışsın. Kısaltın. Traktör geçireceğiz buradan’ dedi. Dayım ‘Şikayet edeceğim keşif yaptıracağım’ dedi bunları söyledikten sonra Hasan Büyüktopaç’ta dayıma küfretti. Biz bir şey demeden eve geçtik. Evde gelince dayım Ayhan keyifsizdi olanları dedem Mehmet’e anlattı. Dedemde ben konuşayım bir onunla dedi. Dedem gidince ben de Taşkın’ı peşinden yolladım. Bir süre sonra sesler gelmeye başlayınca biz de peşlerinden gittik. Gittiğimiz de Hatice ve Hasan dedemi yere yatırmış vuruyordu. Ayrıca Onur ve Mustafa da Taşkın’a saldırıyorlardı. Ben hemen gidip ayırmaya çalıştım. Sonra Zeki geldi bende ona gidip ‘Biz akrabayız ayıralım’ dedim ama beni dinlemedi. Ben hep ayırmaya çalıştım. O sırada Taşkın’ı da biri tutuyordu. Ben de Mustafa’yı tutmaya çalışıyordum. Zeki önce annem olan Zekiye’ye sıktı. Daha sonra Emine yengeme sıktı. Yengeme sıktıktan sonra ben Mustafa’yı bıraktım. Ardından bana ateş etmeye başladı. İlk kurşun geldiğin de ayaktaydım. İkinci geldiğin de ise düştüm. Kalçama sıktı son kurşunu. Benden sonra Taşkın’a gitti. Taşkın’a, Onur sıktı. Onur kimse gelmesin diye tehdit etti” ifadelerini kullandı.

“KENDİ KENDİLERİNİ YARALAMIŞLARDIR”

Mahkeme başkanı Soner Büyüktopaç’a “Sizin tarafınızdan kimse sanıklara vurmadı mı? Vurmadıysa bu yaralar nasıl oldu?” diye sordu. Soner Büyüktopaç ise “Ben kendime geldiğimde avukatları ile konuşuyorlardı. Arayıp tüyo aldılar. Kendi kendilerine yapmışlardır” dedi.

“EVLADINI SANA BAĞIŞLIYORUZ”

Soner Büyüktopaç’tan sonra konuşan babası Metin Büyüktopaç ise, Zeki’nin kolunu sopayla vurarak kırdığı iddiasını yalanlayarak “Ben kimseye vurmadım iftira atıyorlar” dedi. Sözlerine devam eden Metin Büyüktopaç “Biz Taşkın’ın içerden çıkışını kutlamak için eve gidiyorduk. Bu sırada yolda sorun olduğunu gören Ayhan arabadan indi. ‘Bunu niye bu kadar çıkardınız. Burada traktör geçmez’ diyerek çatı ustasını uyardı. Karşı tarafın bir engelli oğlu var. Bize küfretti. Daha sonra Hatice de bağırmaya başladı. Hasan da bağırıp çağırıp küfür etti. Azarladılar. Biz de daha fazla konuşmamak için eve gittik. Ben cama çıktım. Bu sırada Onur ile Mustafa eve gidiyordu. El işareti yaparak Ayhan’ı çağırdılar. Ayhan gitti, ben de Taşkın’a git yalnız bırakma dedim. Sonra bir kargaşa koptu, biz de hemen oraya gittik. Gittiğimizde Mustafa’nın elinde keser vardı. Ayhan ve Taşkın’a vuruyorlardı. Taşkın ve Ayhan kendini korumak için karşı tarafı yaralamış olabilir. Sonra Zeki geldi. İlk önce çok yakından hedef alarak karım Zekiye’ye sıktı. Daha sonra da Emine’yi vurdu. Taşkın’a döndüm. Taşkın’ın da kendinde olmadığını fark ettim. Taşkın’ı, Zeki değil Mustafa vurdu. Bana da sıktılar. Taştan sekip bana geldi. Mustafa, Soner’i kast ederek ‘Evladını sana bağışlıyorum al götür buradan’ dedi. Zeki silahı verip eve kaçtı. Orada ona kimse vurmadı. Eve giderken kırığı yoktu. Hasan da yukarıdan bize tüfekle sıkıyordu. ‘Öldürün bunları’ diye bağırdı. Ayhan, Mustafa’nın keserle vurması yüzünden can çekişiyordu. Daha sonra sıkıp öldürdüler” diye konuştu.

“MEHMET BÜYÜKTOPAÇ HAFIZASINI KAYBETTİ”

Olaylar yatışınca Zeki, Mustafa ve Onur’un olay yerine gelerek boş kovanları topladığını belirten Metin Büyüktopaç, “Köylüler geldiler herkesi kovdular tehditler ettiler, olay yerine kimseyi yanaştırmadılar. Ayrıca olaylardan sonra kayınpederim Mehmet Büyüktopaç akli dengesini yitirdi, hafızasını kaybetti, kimseyi tanımıyor” dedi.

“SIRA SANADA GELECEK DEDİLER”

Mahkemede konuşan köy muhtarı müşteki Eşref Akar ise olay yerinde ölen Taşkın Büyüktopaç’ı almak için gittiğinde Onur Büyüktopaç’ın kendisine “Dokunma, sıra sana gelecek” dediğini söyleyerek, “Ben köyün muhtarıyım. Evim olay yerine yakın bir yerde değildir. Savcı beye zaten ifade vermiştim. Aynısını tekrarlıyorum. Silah sesleri duydum. Sese doğru gittiğim de Taşkın’ı yerde can çekişirken gördüm. Kucağıma alıp götürmek istedim. Bu sırada Onur silahını bana doğrultarak, ‘Dokunma, sıra sana da gelecek’ dedi. Ben de kaçtım. Daha sonra yine gittim beni fark ettiler. Ben de korkup gittim. Üçüncü de Taşkın’ı alabildim. Battaniyeye sardım. Bana İsa ve Mücahit Alp yardım etti. Araba ile hastaneye götürdük” dedi.

Gergin başlayan duruşmada izleyenler zaman zaman gözyaşlarını tutamazken duruşma da boyunca çevik kuvvet ekipleri salonda kontrolü sağladı. Yaklaşık 13 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti verdiği ara kararda 77 yaşındaki Hasan Büyüktopaç’ın yaş haddinden dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına,15 Mart’ta Seben’e giderek olay yerinde keşif yapılmasına ve duruşmanın 25 Nisan’a ertelenmesine karar verdi. Duruşma sonrası guruplar adliyeden kontrollü bir şekilde çıkarıldı.