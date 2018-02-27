Haber: Kasım Şahin

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Bolu’nun Seben İlçesi Çeltikdere Köyü’nde iddiaya göre amca çocukları olan Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlenerek 2 aile arasında kavga çıkmış. Kavgada Zeki Büyüktopaç'ın oğlu Onur Büyüktopaç yanında getirdiği tüfek ile ateş açmıştı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından katliamla ilgili Jandarma ekipleri Onur Büyüktopaç’ın yanı sıra Mustafa Büyüktopaç, Zeki Büyüktopaç, Hatice Büyük Topaç, Ayşe Büyüktopaç, ,Hasan Büyüktopaç, Olayda yaralanan Soner Büyüktopaç ve Mehmet Büyüktopaç’ı gözaltına almıştı.

BABA OLAY GÜNÜ YAŞANANLARI ANLATTI

İl Jandarma Komutanlığında gözaltında tutulan Onur Büyüktopaç’ın babası Zeki Büyüktopaç, burada alınan ifadesinde her şeyi itiraf etti. Edinilen bilgilere göre Zeki Büyüktopaç ifadesinde, yıllar önce Ayhan Büyüktopaç’ın kendisini kalbinden bıçakladığını, ayrıca geçtiğimiz yılda çocuklarının Ayhan Büyüktopaç ve ailesi tarafından keserle dövüldüğünü söyledi. Zeki Büyüktopaç; “İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları süren şüphelilerden Zeki Büyüktopaç ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini itiraf etti. Zeki Büyüktopaç, "Evlerinin önünde bulunan odunluğun çatısı yola kadar uzamıştı. Traktörle geçerken zorluk yaşıyorduk. Bu nedenle aramızda birçok kez kavga çıktı. Yıllar önce Ayhan Büyüktopaç'la aramızda çıkan kavgada beni bıçakla yaralamıştı. Olay günü de yeğenim Mustafa'yı ağır şekilde dövdüklerini gördüm. Aileme sopa ve keserlerle saldırmışlardı. Kendimden geçtim ve silahı ateşledim. Kaç kişiyi vurduğumu olay anında fark etmedim. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Daha sonra çok pişman oldum. Oğlum suçu üstlenmek için silahı benden alıp havaya ateş açtı. Gelen jandarmalara ateşi kendisinin açtığını söyledi. Ama ben yaptım" dedi. Onur Büyüktopaç'ın ise babasından silahı alıp elinde swap izi oluşması için havaya ateş açtıktan sonra suçu üstlenmeye çalıştığını itiraf ederek, olayı babasının gerçekleştirdiğini doğruladığı öğrenildi.

AYHAN SİLAHLA DEĞİL SOPALARLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Edinilen başka bir bilgiye göre olay anında Ayhan Büyüktopaç’ın açılan ateş sonucunda değil, çıkan kavgada başına aldığı sopa darbeleri sonucu öldüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca olay’da hayatının kaybeden FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Taşkın Büyüktopaç’ın olay günü cezaevinden çıktığı öğrenildi. Gözaltında tutulan 8 kişinin yarın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.