Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz Cumartesi günü İlimiz Seben ilçesi Çeltikdere köyünde, Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında

Odunluğun çatısının traktör geçişini zorlaştırdığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Ailelerin diğer bireylerinin de tartışmaya katılmasıyla, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında edinilen bilgilere göre Büyüktopaç ailesinin evinin penceresinden silahla ateş açıldı. Kavgada Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ’den açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğen Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Olayın ardından yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç’ın sopa darbeleri ile diğer aile bireylerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Olayın ardından, kavgaya karışan 8 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

10 YILDIR ARALARINDA HUSUMET VAR

Zeki Büyüktopaç’ı, olayda hayatını kaybeden Ayhan Büyüktopaç’ın 4 yıl önce arazi meselesi yüzünden bıçakladığı 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. İki aile arasında 10 yıla yakın süredir mal, mülk ve araz meseleler nedeniyle kavgalar yaşandığı ifade edildi.

BABA BEN VURDUM DEDİ

İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları süren şüphelilerden Zeki Büyüktopaç ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini itiraf ederek, oğlu Onur Büyüktopaç’ın elinde swap izi oluşması için havaya ateş ederek suçu üstlenmeye çalıştığını söyledi.

5 KİŞİ ADLİYEDE

İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguları tamamlanan, Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur Büyüktopaç, Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç ve büyükanne Hatice Büyüktopaç adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

AYHAN’I KİM ÖLDÜRDÜ

Bu arada, jandarma ekipleri, olay anında odunluğun çatısını yapan çatı ustasının ifadesine başvurdu. Çatı ustasının ifadesi doğrultusunda sopa darbesiyle öldürülen Ayhan Büyüktopaç’ın kimin tarafından öldürüldüğü belirlenmeye çalışacak.