Seben Kaymakamı için veda yemeği

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, İlçe Kaymakamı Mustafa Atış’ın Konya’nın Ahırlı ilçesine atamasının yapıldığını açıkladı. Başkan Fatih Kavak, “İlçe Kaymakamımız Mustafa Atış Konya Ahırlı İlçe Kaymakamlığına atanmıştır. Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Seben Kaymakamı ve Seben Belediye Başkanı olarak birlik beraberlik ve karşılıklı fikir alışverişi içinde ilçemiz için en iyi hizmetleri yapmaya çalıştık. Allah razı olsun, yolu bahtı açık olsun inşallah” dedi.

VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Kaymakam Mustafa Atış onuruna, Seben Kaya Evleri Restaurant’ta bir veda yemeği verildi. Yemeğe Belediye Başkanı Fatih Kavak’ın yanı sıra daire amirleri ile diğer kurumlarda çalışan personel ve muhtarlar katıldı. Başkan Kavak yemeğin ardından ilçedeki yapmış olduğu başarılı çalışmalarının anısına Kaymakam Atış’a plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Mustafa Atış yaptığı konuşmada, Seben’de yaptığı görev süre boyunca kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içersinde hizmet etmeye çalıştığını söyleyerek herkesten helallik diledi. Kaymakam Atış, Seben’i ve Sebenlileri çok sevdiğini belirterek, ’Hiçbir zaman unutmayacağım’ dedi.