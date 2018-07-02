HABER: KASIM ŞAHİN

Kaymakam Özdemir Seben kaymakamlığı remi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “sevgili Sebenli Hemşerilerim, güzel ilçemiz Seben’de 7 ay boyunca sürdürdüğüm Kaymakamlık görevim sona erdi. Görev yaptığım bu süre içinde çok güzel intibalar ve memnuniyet duyguları içinde ayrılıyorum. Kaymakam olarak şahsıma gösterdiğiniz ilgi, alaka ve desteklerinize içtenlikle teşekkür eder, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, hizmetlerimizde hiç bir yardımlarını esirgemeyen halkımıza teşekkür eder, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kaymakam Özdemir için Seben Kaya Evleri Restaurant’ta bir veda yemeği verildi. Yemeğe daire amirleri ile diğer kurumlarda çalışan personel ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Arif Eser tarafından Kaymakam İdil Özdemir’e plaket takdim edildi.