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02 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • Seben kaymakamsız kaldı

    Seben Kaymakamı İdil Özdemir dil eğitimi görmek için yurtdışına gitmek üzere hafta sonu itibarıyla görevinden ayrıldı. Özdemir yedi aydır Seben İlçemizde görev yapıyordu.

    02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:17
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    Seben kaymakamsız kaldı
     

    HABER: KASIM ŞAHİN

    Kaymakam Özdemir Seben kaymakamlığı remi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “sevgili Sebenli Hemşerilerim, güzel ilçemiz Seben’de 7 ay boyunca sürdürdüğüm Kaymakamlık görevim sona erdi. Görev yaptığım bu süre içinde çok güzel intibalar ve memnuniyet duyguları içinde ayrılıyorum. Kaymakam olarak şahsıma gösterdiğiniz ilgi, alaka ve desteklerinize içtenlikle teşekkür eder, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, hizmetlerimizde hiç bir yardımlarını esirgemeyen halkımıza teşekkür eder, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Kaymakam Özdemir için Seben Kaya Evleri Restaurant’ta bir veda yemeği verildi. Yemeğe daire amirleri ile diğer kurumlarda çalışan personel ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Arif Eser tarafından Kaymakam İdil Özdemir’e plaket takdim edildi.

    Anahtar Kelimeler: Seben, Kaymakamı, İdil, Özdemir, Dil

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