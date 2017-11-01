Benim doğduğum ve dokuz yaşına kadar yaşadığım, üniversite eğitimi için İstanbul’a gidinceye kadar her yaz tatilini köy işlerinde çalışarak geçirdiğim köy olan Kozyaka Köyü , Seben ilçe merkezine 9 km uzaklıktadır. 1970 yılında yaklaşık 700 kişi olan köy nüfusu, bu gün 72 kişiye kadar düşmüştür. Köyde genç nüfus kalmadığı gibi okula giden çocuk ta bulunmamaktadır. Köy, geçim sıkıntısı ve diğer sosyal , kültürel sebeplerle memleketimizdeki pek çok köy gibi çok göç vermiştir.

Bir zamanlar, iki yayla ve çok geniş meralarda, sayıları on binleri bulan sayılarda küçükbaş hayvan yetiştirerek geçimini sağlayan köylülerden bu gün hayvan yetiştiriciliği yapan sadece üç ,dört aile kalmıştır.

Geçmiş yıllarda köydeki tarım faaliyetleri hane ihtiyacı kadar kısıtlı tarım alanlarında yapılmaktaydı. Tarım alanların miras yoluyla bölünmesi ve çalışacak insan gücünün şehirlere göç etmesi sebebiyle şimdilerde köyde tarımla uğraşan çok az aile kalmıştır.

İlçe ve il merkezine göç eden köylülerden köye dönmek arzusunda olan, çalışma gücü yeterli , genç emekli, pek çok köylü bulunmaktadır. Bu insanların köye döndüklerinde gelir getirici bir faaliyette bulunmaları , günümüz koşullarında neredeyse imkansızdır.

Çevreyle uyumlu yerleşimi, Batı Anadolu köy mimarisini yansıtan eski evleri, organik , doğal tarıma elverişli topraklarıyla Kozyaka köyü , “ekolojik bir turizm köyü “ olabilir. Bu sayede köylüler, gelişecek turizm hareketiyle gelir elde etme imkanına kavuşabilirler.

Kozyaka Köyünde , özellikle Çavuşlar mahallesindeki altı taş, üstü ahşap yapılı eski köy evleri, Türkmen atalarımızın uzun asırlar boyu geliştirdikleri köy yerleşim geleneklerinin ve yaşam biçiminin somut örnekleri olarak halen ayaktadırlar. Köydeki evlerin yapım teknikleri ve planları; Göynük, Mudurnu’daki benzerleri ile hemen hemen aynıdır. Alt katları ahır, üst katları yaşam alanı olarak kullanılan köy evleriyle, bu kasabalardaki evler arasındaki farklar, köy ve kasaba yaşamının getirdiği ihtiyaçlara göre oluşan değişiklikler ile ev sahibinin gelir düzeyi ile alakalıdır.

Anılan bu tarihi kasabalarda, “Türk sivil mimari örneklerinin restore edilerek turizm amaçlı kullanımı” şeklinde gelişen turizm hareketinin, organik ve doğal tarımla, köy kültürünü yansıtan düzenlemelerle desteklenerek Kozyaka köyünde başlatılması yöre için son derece yararlı olacaktır.

Kozyaka Köyü, Çavuşlar Mahallesinde bulunan evlerin, tamirat ve iyileştirmelerle konaklama imkanı yaratacak pansiyonlara dönüşmesi pekala mümkündür.

Kozyaka Köy’ündeki evlerde geniş aileler kuşaklar boyu bir arada yaşamışlar ve evler , geçmiş zamanlardan günümüze, kültürel mirasımızın, bölgesel köy yaşam biçiminin aktarılması için de aracı olmuşlardır. Bu evlerde yaşayan son yaşlıların ebediyet intikal etmesiyle, evler, kaderlerine terk edilecek, zamanla yıkılacaklar, şehirlere, betona hapsolmuş insanlarımızın da geçmiş ile bağları kopacaktır.Nitekim pek çok ev yıkılmak üzeredir.

Köy kültürel yaşam biçiminin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için

Çavuşlar Mahallesinin; meydan düzenlenmesi, çeşme, camii ve kullanılmayan ilk okulunda yapılacak iyileştirmeler, çevre düzenlemeleri ve sokak iyileştirilmeleriyle desteklenerek atı Anadolu köy kültürünün izlenebileceği yaşayan bir müzeye dönüştürülmesi mümkündür.

Bu projenin tamamlanmasıyla, köy evlerinde konaklamak isteyen, doğal köy yaşantısını yaşayarak öğrenmeye istekli, isterlerse, köylülerle birlikte bağ, bahçe işlerinde çalışabileceğini bilen, çevredeki yaylalara yürüyüşler yapma imkanlarını değerlendirmek isteyen kent insanlarının köyü ziyaret etmeleri mümkün olabilir.

Yöremiz Seben’de gelen misafirler için konaklama imkanları sınırlıdır. Seben Kaya evlerinin bulunduğu alanda, Prof.Dr.Halil İnalcık Tesisleri’nin başarılı bir çalışma sonunda faaliyete geçmesiyle birlikte yöre için önemli bir konaklama imkanı sağlanmıştır. Tesisin lokanta bölümleri de ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak hale de gelmiştir. Ancak özgünlükleri korunarak restore edilmiş köy evlerinde konaklamanın, kentli insanlarda farklı bir duygular yaşatacağı kesindir.

Kozyaka Köyü’nde uygulanacak bu projenin başarısıyla , aynı özelliklere sahip ve aynı kaderi paylaşan diğer Seben köylerine de örnek oluşturulacaktır. Yeterli sayıda yatak kapasitesine ulaşılıp konaklama imkanları sağlandığında gelen misafirlerin, çevre köylerde doğa turizmi açısından pek çok yeri ziyaret etmeleri mümkün olacaktır. (Kaya Mezarları, Bizans kilisesi ,Fosil Ormanı, Kaplıcalar, Yaylalar, Trekking alanları vb.)

Proje kapsamında;

1- Köyün dört mahallesinden biri olan , 22 adet eski köy evinin bir arada bulunduğu Çavuşlar Mahallesinin bir bütün olarak koruma altına alınması ve evlerin misafir kabul edecek hale getirilmesi için gerekli restorasyon çalışmalarının yapılması , köye kanalizasyon sistemi kurulması, elektrik ve telefon kablolarının yer altına alınarak özgünlüğün korunması, mahallede meydan ,sokak iyileştirmeleri yapılması gereklidir.

2- Mahallenin yöremiz köy kültürünü yansıtacak objelerle zenginleştirilerek yaşayan bir müze haline gelmesinin sağlanması mümkündür.

3- Köy tarihinin eski çağlara dayandığı bilinmekle beraber geçmişe yönelik tek tarih kaydının, Çavuşlar mahallesindeki çeşme taşında 1811 tarihi olduğu, A.İ.B.Ü Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Meral Ortaç’ın yaptığı bir ön araştırmayla ortaya çıkarılmıştır.

4- Köyün, Kıvrı Mahallesinde varlığı çok eski zamanlardan bu yana bilinen ve köylülerce bu güne kadar tahrip edilmeden korunan, antik dönemden kalan mezarların ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı çalışmaları yapılarak hem köy tarihi hem de Seben yöre tarihi hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır.

SONUÇ OLARAK ; PROJENİN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE , KOZYAKA KÖYÜNDE, DİĞER SEBEN KÖYLERİNE ÖRNEK OLACAK BİR TURİZM HAREKETİ BAŞLAYACAK , BU SAYEDE PEK ÇOK KÖYLÜ, AYRILDIĞI KÖYÜNE GERİ DÖNECEK , ATA YADİGARI KÖYLERDEKİ KÜLTÜREL KÖY MİRASI KORUNUP YAŞATILACAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAKTIR.

HER GEÇEN GÜN YOK OLAN VE YERİ DOLDURULMASI İMKANSIZ KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİMİZİ KORUYUP YAŞATMALIYIZ. .