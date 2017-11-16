Haber: BMA

Seben Belediyesi, ilçede bulunan ilk ve ortaokul kütüphanelerine desteğini sürdürüyor. Belediye tarafından başlatılan eğitim ve öğretime katkı çalışmaları nedeniyle Seben Ortaokulu kütüphanesine 117 kitap hediye etti. Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, çocukların ve gençlerin topluma yararlı birer vatandaş olarak yetişmelerine katkı sağlayan eğitim kurumlarına çok değer verdiklerini belirterek, “Seben Belediyesi olarak eğitimi ön planda tutan bir anlayışla okullara ve öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz . En büyük ve en değerli hediye kitaptır düşüncesinden yola çıkıp, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını ve kitap sevgilerini artırmak amacıyla Seben Ortaokulu kütüphanesine okul idaresi tarafından seçilmiş 117 adet kitap alarak hediye ettik. Okul kütüphanesini yeni kitaplarla güzelleştirmemize vesile olan kıymetli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

