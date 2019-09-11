Seben Panayırı 2 Ekim’de başlıyor

Haber: BMA

Seben Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Seben Panayırı’nın tarihi belli oldu. Seben Belediyesi tarafından yapılan duyuruda panayırın 2-3-4-5-6 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Belediye Başkanı Fatih Kavak, yaptığı açıklamada tüm Bolu halkını ilçede düzenlenecek olan panayıra davet etti.

SONGÜL KARLI SAHNE ALACAK

Geleneksel Seben Panayırında bu yıl sürpriz bir sanatçı da sahne alacak. Panayırın 5 Ekim’de yapılacak etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Songül Karlı, Sebenlilerle buluşacak. 5 Ekim saat 21.00’de Seben Şehir Stadyumunda gerçekleştirilecek konserde ayrıca sanatçı Yılmaz Özcan’da şarkılarını panayıra katılanlar için seslendirecek.