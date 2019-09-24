Seben Panayırı 2 Ekim’de

Haber: Aysun Beykoz

Her yıl Seben Belediyesi tarafından düzenlenen ve panayır kültürünü yaşatarak vatandaşlara, misafirlere renkli ve eğlenceli bir ortam sunan Seben Panayır’ı bu yıl 2 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Bolu’nun Çukurova’sı konumunda ki Seben’de düzenlenen ve 5 gün sürecek panayırda yöre halkının tamamen organik olarak ürettiği ürünlerde satışa sunulacak.

Songül Karlı ve Yılmaz Özcan sahne alacak

Geleneksel Seben Panayırında bu yıl sürpriz bir sanatçı da sahne alacak. Panayırın 5 Ekim’de yapılacak etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Songül Karlı, Sebenlilerle buluşacak. 5 Ekim saat 21.00’de Seben Şehir Stadyumunda gerçekleştirilecek konserde ayrıca sanatçı Yılmaz Özcan’da şarkılarını panayıra katılanlar için seslendirecek.