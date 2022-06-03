Seben sokakları dereye dönüştü

Haber: C. Kutay Aykan
Seben ilçesine dün şiddetli şekilde yağan yağmur, ilçesi adeta felç etti. Alt yapı yetersizliği nedeniyle ilçenin sokakları mahalleleri sular altında kalırken, vatandaşlar ise büyük zorluklar yaşadı.
Bir saat içerisinde Seben ilçesine metrekareye 2.5 kilogram yağan yağmur nedeniyle, dereyi andıran görüntüler çıktı. Bu anlar ilçe sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre dün Seben ilçesine metrekareye 2.5, Batı Karadeniz sahasına 10, Kıbrıscık’a 2.5, Dörtdivan’a 3, Gerede’ye 2 ve Kartalkaya’ya 7 kilogram yağmur yağdı.